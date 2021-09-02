▲ 【小米1810】Gartner：上季小米手機銷售增8成超越蘋果 首次躋身全球第二

調查機構Gartner發表報告指， 第二季全球智能手機銷售按年增長10.2%至3.29億，當中小米 （01810） 超越蘋果，首次躋身全球第二大。

按品牌劃分，三星季內銷量5,774.8萬台，按年升5.46%，市佔率達17.6%，全球第一；小米 （01810） 出貨量則升80.5%至5,107.3萬台，市佔率達15.5%，排全球第二。小米手機銷量上升主要受惠網上銷售強勁，以及透過投資零售渠道和與通訊服務提供商 （CSP） 的合作，在亞太以外市場擴張。蘋果（美：AAPL） 出貨量則為4,925.82萬台，升28.32%，市佔率15%，排全球第三。

不過，以全球市場市佔率計，蘋果仍保持以12.9%市佔排第全球第二，三星則以18.4%市佔排全球第一，而小米市佔則為9.5%。



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編輯：吳敏芳