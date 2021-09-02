▲ 【互聯網監管】歐冠昇：港交所難從中國監管審查取特殊優勢 中概股不會盡歸香港

內地近月不斷加強監管互聯網等多個行業，掌有逾100萬用戶數據的企業赴海外上市申請日後需經網信辦審查數據安全事宜，但市場有傳赴香港上市或獲豁免審查。香港交易所 （00388） 行政總裁歐冠昇於2021生物科技峰會被問及對監管看法，歐冠昇稱，香港難因中國數據安全監管取得特殊優勢。

歐冠昇認為，內地以至全球監管長征（long march）將會繼續進行，相信中國會實行一視同仁的方式監管。

歐冠昇：生科股在港上市具獨特「中國准入」優勢 冀成全球第一生科上市地，可見【下一頁】

滴滴出行（美：DIDI）在美國上市不足一周，成為內地數據安全審查對象，引發中概股市場震盪，個別計劃赴美上市的公司放慢計劃，甚至轉移香港申請。

歐冠昇重申，中資企業查詢香港上市資訊的個案明顯提升，但相信在中長期，中概股赴外上市會繼續考慮香港和紐約，不會「盡歸香港（all Hong Kong）」，認為有利市場健康發展。

另外，人大原訂上月審議在香港《基本法》加入《反外國制裁法》內容，但最終押後表決。市場一直憂慮做法會令外資金融機構在香港經營風險大增，在摩通工作約30年的歐冠昇稱，國際銀行一直注視最新發展，每人都在分析、評估最合適做法，目前難以明確估計立法後果。

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編輯：麥德銘