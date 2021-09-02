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【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶

科技 11:36 2021/09/02

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自明年初開始，蘋果允許全球「閱讀器」類 App 開發商在 App 內加入網站連結，供用家設定或管理帳戶。

蘋果 App Store 繼早前向小型開發商作出 7 項協議後，公司今日宣佈，自明年初開始，將允許全球「閱讀器」類 App 開發商在 App 內加入網站連結，供用家設定或管理帳戶。

【全球首例】南韓通過修例 限Google、蘋果向App開發者抽佣

蘋果指，更新措施是基於日本公正取引委員會的調查結案。該措施將允許「閱讀器」類型 App 開發商在 App 內加入網站連結，供使用者設定或管理帳戶。雖然協議是與日本公司達成，但蘋果會將措施套用至全球 App Store 內所有「閱讀器」類 App 。

【Google】Google更改私隱政策 用戶拒分享GPS位置將無法使用完整服務

不過蘋果仍禁止開發商直接在應用程式嵌入非官方支付方式，雖曾在8月底發布的新聞稿表示，開發商取得用戶同意後，可利用其提供的電郵，向對方發出其他支付方式。蘋果也指出，在新措施生效前，將更新準則和審核流程，確保閱讀器 App 使用者繼續在 App Store 擁有安全體驗。

蘋果亦強調，透過 App Store 商務系統 App 內購買仍然是使用者最安全、最可信任的支付方式，但蘋果也會幫助閱讀器 App 開發商使用者連結到外部網站進行購買時，保護使用者。

【iPhone】無Touch ID難吸客？ 逾8成Android用戶對新iPhone無興趣

記者：廖淑瑩

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