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【互聯網監管】內地多部門約談網上召車平台公司　市場現惡性競爭、不合規公司須立即整改

股市 11:36 2021/09/02

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【互聯網監管】內地多部門約談網上召車平台公司　市場現惡性競爭、不合規公司須立即整改

自滴滴出行遭下架後，內地多間網上召車平台紛紛捉緊時機搶佔市場份額。交通運輸部與中央網信辦、工業和信息化部、公安部以及國家市場監管總局，聯合約談11家網上召車平台，指有關市場近期出現惡性競爭，擾亂公平競爭市場秩序，要求各平台公司立即整改不合規行為。

據報內地監管部門已完成對滴滴的審查，業務需整改，下降年度業績目標【下一頁】

交通運輸部等五部門昨日對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網上召車平台進行聯合約談。約談指出，近期部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

約談要求，各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為，共同維護公平競爭的市場秩序，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。

相關文章：

【互聯網監管】「996工作制」被指違法後　滴滴等擬協助員工構建工會

【滴滴DIDI】內地網約車平台大戰打起　美團打車7月訂單數按月增三成

記者：梁安琪

 

港股 新經濟 新經濟股 交通 滴滴出行 中華人民共和國工業和信息化部
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