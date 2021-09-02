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【新冠疫苗】美國半年棄逾1500萬劑 數字或被低估

環球社會熱點 12:11 2021/09/02

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新冠疫苗供應持續短缺，不少貧困國家接種率因供應問題而嚴重落後。然而，有美媒查找美國政府數據，發現美國自3月起，累計已丟棄最少1,510萬劑疫苗。數字較以往公布的更多，甚至可能被低估。

美國近百萬人打新冠疫苗加強劑 有民眾「混針」搶先 【下一頁】

美國向疾病管制與預防中心（CDC）周二（31日）披露最新疫苗數據，指出美國4間全國連鎖藥房皆錄得丟棄逾100萬劑，其中以Walgreens全國範圍內共丟棄近260萬劑最多。CVS藥房錄得230萬劑，沃爾瑪（Walmart）則丟棄160萬劑，Rite Aid以110萬劑位居最尾。

按月計算的話，美國8月丟棄最少380萬劑﹑7月最少470萬劑及6月最少440萬劑，在美國飽受Delta變種（即印度變種）肆虐的最近3個月內，浪費的疫苗已經接近1,300萬劑，累計自3月至8月合共浪費逾1,500萬劑。

研究指Moderna疫苗含病毒抗體較多 高輝瑞逾一倍 【下一頁】

然而，美國全國廣播公司（NBC）報道，CDC數據由藥房、州份及疫苗供應商自動申報所得，缺乏部分州份及聯邦供應商數據，即現實被棄疫苗數字或會更高。如CDC數據顯示，密西根州（Michigan）半年內僅浪費12劑疫苗，但州內衛生與公共服務部周三（1日）指，自去年12月起密西根州已丟棄逾25.7萬劑疫苗。另外，CDC數據並未提供當時丟棄疫苗原因。

英國華威大學（University of Warwick）全球衛生法律副教授Sharifah Sekalala表示，在許多非洲國家接種率低於5%之際，有疫苗被浪費是一件可悲的事情，顯示現時存有極大的不公平現象。CDC發言人諾德倫德（Kristen Nordlund）強調，浪費劑量所佔美國使用比例非常低。

一般而言，疫苗會因多種原因被丟棄，包括疫苗瓶破裂、稀釋過程出錯、儲存冷凍機故障等。

責任編輯：李俊儀

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