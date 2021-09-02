【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具「中國准入」優勢　設上市審查專隊、與香港科技園合作（第三版）

▲ 【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具獨特「中國准入」優勢 冀成全球第一生科上市地

香港交易所 （00388） 舉行2021生物科技峰會，港交所行政總裁歐冠昇稱，疫情後全球投資者愈見重視生物科技行業，去年至今，全球對生科公司投資逾570億美元，而香港已成為亞洲第一、世界第二的生科企業上市地。

歐冠昇續稱，香港不單具高流通性、良好監管制度、市場多元化優勢，而且以上市規則18章上市的未盈利生物科技公司也可納入「互聯互通」機制，形容中國准入是香港吸引生科股的獨特優勢。港交所會繼續改善上市流程，包括即將實行的FINI機制，期望將來可成為全球第一的生科企業上市地。

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港交所主席史美倫就指出，從2018年上市新規實行以來，累計有250家生物科技公司在香港上市，最新有17家生物科技股市值已超過10億美元。她相信，目前只是發展起步階段，未來數年生物科技、醫療保健都繼續市場增長重點。

港交所上市科主管陳翊庭主題演講表示，生物科技行業不單在疫情下增加投資，而且較少受監管、政治因素左右。在港交所內，年初至今有10家生科完成IPO，合計融資額達217億元，另有10家公司作上市後股權融資，集資179億元。

截至8月港交所尚在處理逾50家醫療行業上市申請，包括20家以未盈利生科企業的規則申請。

增設上市審查團隊 醫療器械IPO興起

她指出，自港交所就醫療器械行業發指引信後，醫療器械企業上市申請明顯增加，由前兩年各只有1家醫療器械公司上市，年初至今有6家相關企業已經上市，另有13家醫療器械申請上市。

陳翊庭稱，雖然她並非生物科技專家，但從申請者可預計行業未來趨勢，包括愈來愈多醫療器械應用人工智能、大數據技術；病人數據安全監管加強；疫情令互聯網醫療服務需求增加；CMO、CDO合約研發增加應用人工智能、電腦科學等技術。

陳翊庭稱，因應生科新股申請不絕，港交所已設立14人組成的生科行業專屬上市審查團隊，並擬增加人手，也會在港交所專業委員會、上市委員會增加具行業知識的專家協助決策。

與香港科技園合作 提供生物科技諮詢服務

她續指，港交所與香港科技園簽署合作備忘錄，攜手推出不同項目以培育更多成功初創公司，包括由香港科技園籌組生物科技專家及行業領袖團隊，協助港交所檢視生物科技企業的上市申請。團隊專業意見將協助港交所維持並加強投資者保障，令香港發展成匯聚全球頂尖生物科技及金融科技企業的國際樞紐。

香港科技園表示，除了在生物科技領域建立緊密合作，該合作備忘錄亦包括雙方承諾共同研究開發金融數據分析平台以進行進階數據分析，以及探討其他合作機會。

香港科技園稱，視生物醫藥科技（BMT）為其創新願景的核心，涵蓋醫療儀器、診斷測試、治療學、個人護理、再生醫學及傳統中醫藥等不同領域。

（第二版加入陳翊庭下午演講，第三版加入香港科技園合作）

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記者：麥德銘

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