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【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具「中國准入」優勢　港交所設上市審查專隊、分析4大行業趨勢

股市 15:14 2021/09/02

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【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具獨特「中國准入」優勢　冀成全球第一生科上市地

香港交易所 （00388） 舉行2021生物科技峰會，港交所行政總裁歐冠昇稱，疫情後全球投資者愈見重視生物科技行業，去年至今，全球對生科公司投資逾570億美元，而香港已成為亞洲第一、世界第二的生科企業上市地。

歐冠昇續稱，香港不單具高流通性、良好監管制度、市場多元化優勢，而且以上市規則18章上市的未盈利生物科技公司也可納入「互聯互通」機制，形容中國准入是香港吸引生科股的獨特優勢。港交所會繼續改善上市流程，包括即將實行的FINI機制，期望將來可成為全球第一的生科企業上市地。

歐冠昇：港交所難從中國監管審查取特殊優勢 中概股不會盡歸香港，可見【下一頁】

港交所FINI最快2022年第四季推、IPO定價至上市T＋2 孖展計息期可望縮短，可見【下一頁】

港交所主席史美倫就指出，從2018年上市新規實行以來，累計有250家生物科技公司在香港上市，最新有17家生物科技股市值已超過10億美元。她相信，目前只是發展起步階段，未來數年生物科技、醫療保健都繼續市場增長重點。

歐冠昇補充，截至8月港交所尚在處理逾50家醫療行業上市申請，包括20家以未盈利生科企業的規則申請。

港交所上市科主管陳翊庭於生物科技峰會主題演講補充，生物科技行業不單在疫情下增加投資，而且較少受監管、政治因素左右。在港交所內，年初至今有10家生科完成IPO，合計融資額達217億元，另有10家公司作上市後股權融資，集資179億元。

陳翊庭稱，因應生科新股申請不絕，港交所已設立14人組成的生科行業專屬上市審查團隊，並擬增加人手，也會在港交所專業委員會、上市委員會增加具行業知識的專家協助決策。

她指出，自港交所就醫療器械行業發指引信後，醫療器械企業上市申請明顯增加，由前兩年各只有1家醫療器械公司上市，年初至今有6家相關企業已經上市，另有13家醫療器械申請上市。

陳翊庭稱，雖然她並非生物科技專家，但從申請者可預計行業未來4大趨勢，包括愈來愈多醫療器械應用人工智能、大數據技術；病人數據安全監管加強；疫情令互聯網醫療服務需求增加；CMO、CDO合約研發增加應用人工智能、電腦科學等技術。

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記者：麥德銘

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