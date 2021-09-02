【A股布局】光伏組件龍頭護城河廣闊 隆基全球市佔率續升

國內光伏組件龍頭隆基股份（滬：601012）上半年賺49.9億元（人民幣，下同），收入351億元，按年升74%；其中 第二季實現收入192億元，按年增67%，淨利潤24.9億元，上升11%，業績符合預期，並靠近市場主流預期的區間上限。

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國金證券指，硅料供應受限環境下，硅片組件產銷高增，組件市佔率領先幅度擴大。公司上半年硅片出貨38.4GW，按年升52%，其中外銷18.8GW，增加36%、自用19.6GW，增長135%；組件出貨17GW，其中外銷16.6GW，上升152%。該行測算公司上半年組件全球市佔率已提升至約22至23%，穩居全球第一的同時，進一步擴大了在第一梯隊中的領先幅度。

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另外，組件低價訂單上半年消化充分，下半年訂單執行均價提升對衝成本上漲。隨着行業進入裝機旺季，硅片價格較前期出現明顯反彈，將有效對冲硅料大幅漲價所造成的下半年的負面影響，從而保持較好的盈利水平。上半年研發投入16億元，按年增51%，持續的巨額研發投入，將助力公司實現宏觀上「基於光伏的清潔能源解決方案供應商」的戰略布局，通過拓寬護城河實現長期可持續的超額利潤和增長。

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因硅料價格表現及公司產品價格傳導能力超預期，國金證券上調公司產品均價及參股硅料項目的投資收益假設，更新今後三年盈利預測，上調目標價至120元，維持「買入」評級。

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記者：林衛