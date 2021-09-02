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【券商點睇】平台化轉型初見成效 中聯重科多亮點

股樓投資 12:51 2021/09/02

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中聯重科（01157）公布上半年業績全面向好，平台化轉型初具成效，新興業務呈現多處亮點。其中，挖掘、高空作業平台、農機有望接力重點產品，成為公司工程機械全產業發展版圖補齊的重要板塊。

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資料顯示，目前三項業務的增速已遠超混凝土、起重機械等板塊。天風證券預計，今年這三項業務的總收入有望突破100億元（人民幣，下同）。上半年來自土方機械的收入20.03億元，按年升75.7%；同期，高空作業平台的收入42.72億元，大增91%，農業機械收入16.09億元，上升52.4%。

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另外，公司重頭產品起重機械、混凝土機械等作為工程機械後周期產品，未來兩年將持續處於設備更新高峰期，有望接力挖掘機，拉長工程機械行業景氣周期。上半年，混凝土機械實現營收114.74億元，上升32.9%；起重機械實現營收226.77億元，增長47.8%。

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天風證券又指，中聯重科通過不斷加速產品的智能化，提升公司產品競爭力，包括通過加速推進工業互聯網轉型，率先將「5G+工業互聯網」應用於塔機研發，提升了塔機操控的智能化水平等。綜合考慮工程機械景氣度、鋼材原材料價格上漲，以及專項債發放情況，該行下調盈利預測，預計今後三年純利分別為85.1億元、99.4億元及112.6億元，對應市盈率分別為8倍、6.9倍和6.1倍，維持「買入」評級。
 

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記者：林衛

板塊 買入 中聯重科（01157） 港股

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