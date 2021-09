美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K

塔利班於美軍撤出阿富汗後,加緊籌組新政府。美軍高層周三(1日)表示,美軍有機會與塔利班合作,以共同打擊伊斯蘭國-呼羅珊省(ISIS-K)等地區恐怖主義威脅。

美軍於阿富汗完成撤軍後,美國防長奧斯汀(Lloyd Austin)與美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)周三於五角大樓舉行記者會。

有記者詢問美國會否與塔利班合作,在阿富汗展開打擊ISIS-K的反恐行動時,奧斯汀沒有直接排除與塔利班合作的可能性。

奧斯汀表示目前雙方的合作重點為協助在阿富汗的美國人撤離:

我們正與塔利班在一系列有限的問題上合作,僅此而已——盡可能讓更多人撤離。

(We were working with the Taliban on a very narrow set of issues, and that was just that — to get as many people out as we possibly could.)