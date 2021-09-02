美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K

塔利班於美軍撤出阿富汗後，加緊籌組新政府。美軍高層周三（1日）表示，美軍有機會與塔利班合作，以共同打擊伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）等地區恐怖主義威脅。

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美軍於阿富汗完成撤軍後，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三於五角大樓舉行記者會。

有記者詢問美國會否與塔利班合作，在阿富汗展開打擊ISIS-K的反恐行動時，奧斯汀沒有直接排除與塔利班合作的可能性。

奧斯汀表示目前雙方的合作重點為協助在阿富汗的美國人撤離：

我們正與塔利班在一系列有限的問題上合作，僅此而已——盡可能讓更多人撤離。 （We were working with the Taliban on a very narrow set of issues, and that was just that — to get as many people out as we possibly could.）

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奧斯汀表示就塔利班而言，他很難預測將來會發生甚麼事情。而米利則形容塔利班是個殘忍的組織（ruthless group），塔利班究竟會否改變仍有待觀察。

米利提到美軍在喀布爾機場與塔利班合作的安排，是在戰爭期間為降低風險的必要行為。

但媒體再追問美國有無可能與塔利班合作打擊ISIS-K時，米利稍作停頓後回答：「這有可能。」（It’s possible.）

奧斯汀其後補充指，他不希望作出任何預測。他強調美軍會盡一切努力確保專注對抗ISIS-K，包括加強研究ISIS-K網絡，並適時要ISIS-K付出代價。

兩人在會上強調即使美軍撤出阿富汗，國防部仍會保持軍事力量來根除地區恐怖主義威脅。

責任編輯：鄭錦玲