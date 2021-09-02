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【TSLA】Tesla馬斯克指Roadster交貨日子押後至2023年　供應鏈瓶頸問題未解決

股市 10:49 2021/09/02

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Tesla於2017年底公布這款高性能電動跑車Roadster，最高時速可達250英里

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，由於供應鏈短缺問題持續衝擊汽車業，Tesla決定押後最新款Roadster的付運日期至2023年。馬斯克指，2021年是供應鏈陷入嚴重瓶頸的一年，若問題不存在，Tesla今年會有17款新產品推出，但如今一款都沒有。

馬斯克指明年推出人形機器人原型機，詳見【下一頁】

「若2022年情況沒有重大改變，新Roadster將會於2023年付運。」

Tesla於2017年底公布這款高性能電動跑車Roadster，最高時速可達250英里，原計劃於2020年付運，但如今交貨日期一再押後。

馬斯克曾指，新一代Roadster就像配置一個火箭推進器的高級版SpaceX，如同占士邦（James Bond）電影內的汽車。

相關文章：【TSLA】研究機構料Tesla明年年銷售突破130萬輛　行業優勢料進一步擴大

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 SpaceX Tesla

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