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【騰訊反彈】騰訊、港交所500元得而復失　阿里巴巴升逾3%

股市 16:20 2021/09/02

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股王騰訊 （00700） ADR昨率先重上500元水平，港股今日接力再上，最多曾升4.4%高見510元，見一個月高，惟其後升勢乏力，全日收報496元，升1.6%，成交額203億元。另外，港交所 （00388） 早段也重上500元關口，盤中高見514元，惟最終全日升幅不足1%，收報498.4元，成額額25.7億元。兩股都未能企穩500關收市。

歐冠昇：港交所難從中國監管審查取特殊優勢　中概股不會盡歸香港【下一頁】

科技股繼續反彈，但升幅急收窄，快手 （01024） 獲納入港股通，今日生效，曾反彈逾一成，高見93.5元，全日收報88.35元，升5.2%；美團 （03690） 收市僅升0.08%，報253.6元，盤中高見267.6元；阿里巴巴 （09988） 收報171元，升3.5%；嗶哩嗶哩 （09626） 彈4.5%，收666元。富時50指數將納入百度 （09888） ，百度升5.6%，收163.2元。

螞蟻據報最快10月與國企將成立合資信用評級企業　阿里巴巴曾彈4%【下一頁】

相關文章：【騰訊股價】騰訊重上500元投資者「見好就收」　逾千沽盤510元排隊出貨

【騰訊股價】騰訊ADR率先重上500關　下一反彈目標是……

【互聯網監管】內地今起嚴管未成年人打機　騰訊：將分別提供百間未來教室及運動場予放學學生

編輯：吳敏芳

****同場加映****
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港股 香港交易所（00388） 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） ADR
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