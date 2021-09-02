【騰訊反彈】騰訊、港交所500元得而復失　阿里巴巴升逾3%

股王騰訊 （00700） ADR昨率先重上500元水平，港股今日接力再上，最多曾升4.4%高見510元，見一個月高，惟其後升勢乏力，全日收報496元，升1.6%，成交額203億元。另外，港交所 （00388） 早段也重上500元關口，盤中高見514元，惟最終全日升幅不足1%，收報498.4元，成額額25.7億元。兩股都未能企穩500關收市。

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科技股繼續反彈，但升幅急收窄，快手 （01024） 獲納入港股通，今日生效，曾反彈逾一成，高見93.5元，全日收報88.35元，升5.2%；美團 （03690） 收市僅升0.08%，報253.6元，盤中高見267.6元；阿里巴巴 （09988） 收報171元，升3.5%；嗶哩嗶哩 （09626） 彈4.5%，收666元。富時50指數將納入百度 （09888） ，百度升5.6%，收163.2元。

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編輯：吳敏芳

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