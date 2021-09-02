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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數早段升逾200點　美團升逾4%、騰訊升逾2%重上500大關（不斷更新）

股市 09:47 2021/09/02

分享：

美國就業數據遜預期，道指跌48點，港股續彈逾百點。恒生指數開報26203點，升175點。恒生科技指數升近2%，報6824點。美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%挑戰500元；阿里巴巴 （09988） 升近3%；快手 （01024） 升逾7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【騰訊股價】騰訊ADR率先重上500關　下一反彈目標是……

即市走勢︰

【09：46】深交所最新公布快手 （01024） 獲調入深港通下的港股通股票名單，快手升一成，高見93.5元。

【09：42】港股升幅擴大至近300點，恒指升約290點，報26321點；科指升2.9%，報6887點。

【09：38】復星醫藥 （02196） 靠穩升0.4%。

【新冠疫苗】復星醫藥據報獲亞投行及世銀3億美元貸款生產疫苗

【09：36】卓悅 （00653） 股價跌13%，低見0.124元。美容院品牌 「悅榕莊」昨突然暫停營業。

【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業

【09：34】港交所 （00388） 升逾3%，升穿500元水平，高見514元。

【09：34】騰訊 （00700） 升近3%，重上500元大關，高見504.5元。美團 （03690） 升逾4%，高見265.8元

【09：33】大市早段升逾200點，報26250點，升222點；科指升2.8%，報6878點。

【09：30】數碼通 （00315） 績後輕微高開0.5%。數碼通全年公司股東盈利達4.45億元，按年增長17.3%。

【業績｜電訊股】數碼通全年純利增17.3%至4.45億　派發末期息每股15.5仙、管理層：平價5G並非公司策略（第二版）

【09：26】恒大系向上，恒大 （03333） 升近1%；恒大物業 （06666） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 升逾2%；恒騰 （00136） 升0.8%。

【恒大3333】恒大美元債夜市突急跌兩成　首次跌穿30美元關

【09：22】恒生指數開報26203點，升175點。恒生科技指數升近2%，報6824點。美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%挑戰500元；阿里巴巴 （09988） 升近3%；快手 （01024） 升逾7%。

【09：19】富時羅素公布季檢　富時50指數納入百度、贛鋒鋰業、吉利、舜宇

【09：13】期指開報26042點，升116點或近0.5%。

【09：03】中國軟件國際獲主席增持100萬股

【08：44】恒指黑期升約152點，報26096點；道指期貨跌56點，報35255點。

【07：45】港股ADR收報26231點，升202點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報41.48元，跌0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報502.09元，升13.69元或2.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】美國ADP新增職位少於預期，道指微跌，標指微升，納指破頂。道指收市跌48點，報35312點；標指升1點，報4524點；納指升50點，報15309點。

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    +5

【開市9點半】騰訊推100間「未來教室」100個「快樂運動場」　字節跳動縮金融業務

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 港股ADR ADR 期貨 恒生指數

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【騰訊反彈】騰訊、港交所重上500元　快手獲納入港股通升一成

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