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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後轉跌二萬六爭持　騰訊、港交所未企穩500元、恒大破底曾穿4元（不斷更新）

股市 14:27 2021/09/02

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港股高開低走，恒生指數開報26203點，高開175點，早段曾升逾300點，升至26300點水平，其後升幅收窄，一度倒跌，恒生指數半日升19點，報26047點，成交1027.6億元。恒生科技指數升1.3%，報6782點。騰訊 （00700） 升逾1%，未企穩500元關口；快手 （01024） 升逾6%；恒大 （03333） 跌近5%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【互聯網監管】謝清海料最少再有200家中概股回流香港上市

【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具獨特「中國准入」優勢　冀成全球第一生科上市地

【互聯網監管】歐冠昇：港交所難從中國監管審查取特殊優勢　中概股不會盡歸香港

【騰訊股價】騰訊ADR率先重上500關　下一反彈目標是……

即市走勢︰

【14：26】CMON （01792） 升幅擴大至2.2倍，破頂高見0.153元，成交1321.8萬元。

【14：14】瑞銀將廣汽目標價由8.9元升至9.7元，維持「買入」評級，廣汽股價升逾7%，高見8.2元。

【14：11】恒指最新跌約33點，報25994點；科指升幅收窄至近1%，報6759點。

【13：41】據報比亞迪X-DREAM車載音響系統解決方案來自瑞聲

【13：34】大市於26000點水平窄幅上落，最新升3點，報26031點。

【13：28】國茂 （08428） 午後升四成，高見0.275元，成交40萬元。

【13：26】港交所委任交易營運及轉型主管莊博禮　曾在摩通工作7年

【13：25】恒大 （03333） 午後跌逾5%，一度跌穿4元，破底低見3.99元。另一方面，恒大汽車 （00708） 升逾4%；恒大物業 （06666） 升0.7%；恒騰 （00136） 升1%。

【13：23】美團 （03690） 午後反覆偏軟轉跌0.2%。

【13：16】金融股拖累下，大市午後再轉跌，恒指跌約20點，報26007點；科指升1.2%，報6771點。

【13：15】中資金融股向下，四大內銀中建行 （00939） 跌逾1%；農行 （01288） 跌0.8%。內險股平保 （02318） 跌近2%；國壽 （02628） 跌近1%。

【13：12】微盟 （02013） 回吐逾3%，低見11.9元。

【13：07】體育用品股下跌，安踏 （02020） 跌近3%；李寧 （02331） 今早破頂高見105.9元後倒跌近4%；特步 （01368） 跌逾1%。

【13：06】CMON （01792） 午後升近1.2倍，高見0.104元。

【13：00】港股午後初段升約10點，報26037點；科指升1.3%，報6779點。

【12：50】國泰航空部署終止未接種疫苗機組員工僱傭合約　國泰：審視員工能否執行職務

【12：39】華潤電力兩周內獲大和兩度調升目標價　潤電是碳交易及核證減排量最大受惠者

【12：00】恒生指數半日升19點，報26047點，成交1027.6億元。恒生科技指數升1.3%，報6782點。騰訊 （00700） 升逾1%，未企穩500元關口；快手 （01024） 升逾6%；恒大 （03333） 跌近5%破底。

【11：41】CMON （01792） 升幅擴大至近一倍，高見0.09元，成交310萬元。

【11：39】恒指中午收市前升約60點，報26087點；科指升1.6%，報6802點。

【11：36】內地多部門約談網上召車平台公司　市場現惡性競爭、不合規公司須立即整改

【11：31】上證半日升近0.6%；深證跌0.3%；創業板指跌1.2%。

【11：15】美團 （03690） 今早曾升5%，高見267.6元，最新轉跌0.6%，低見252元，拖累大市轉跌6點。

【11：12】比特幣升至49000美元水平，24小時升6%，火幣科技 （01611） 升逾8%；歐科雲漣 （01499） 升逾8%；雄岸科技 （01647） 升近5%；美圖 （01357） 升近一成。

【11：07】恒指最新升近50點，報26077點。

【11：06】港交所 （00388） 未企穩500元關口，最新升0.8%，報498元，今早曾高見514元。騰訊 （00700） 升幅收窄至2%，同樣回落至500元以下水平，報498.6元，今早曾高見510元。

【11：02】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌逾1%，低見41.05元；友邦 （01299） 跌0.5%，低見91.55元。

【11：02】海淀區市監局對奈雪的茶進行警告處罰　奈雪的茶現跌1.5%

【11：00】醫渡科技錄大手成交　曾挫一成

【11：00】比亞迪半導體A股上市審核狀態　已變更為「已問詢」

【10：54】CMON （01792） 升逾75%，高見0.083元，暫為升幅最大股份。

【10：51】港股升幅進一步收窄至約100點；科指升1.8%，報6812點。

【10：49】ATMX升幅收窄，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升3%；小米 （01810） 升近1%。

【10：40】恒指最新升約200點，報26231點。

【10：28】恒大 （03333） 股價逆市跌近3%，破底低見4.08元。恒大遭銀河聯昌下調評級至「減持」，目標價大降82%至3.7元。

【10：24】百濟神州 （06160） 升逾5%，高見201元。百濟神州公布，百悅澤獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於治療成年華氏巨球蛋白血症（WM）患者。

【10：21】大市一度升逾300點，高見26359點，最新報26301點升272點；科指升2.8%，報6883點。騰訊最新升4%。

【10：12】教育股上升，新東方在綫 （01797） 升逾11%；新東方  （09901） 升逾4%；思考樂教育  （01769） 升逾3%；卓越教育集團  （03978） 升逾5%。

【10：00】醫渡科技 （02158） 逆市跌逾3%，低見32.1元，成交4.3億元。

【09：54】騰訊重上500元投資者「見好就收」　逾千沽盤510元排隊出貨

【09：54】大市升勢回順，恒指升幅收窄至近180點，報26207點。科指升2.5%報6857點。

【09：53】小米汽車正式註冊　註冊地定北京、雷軍親自帶隊

【09：53】騰訊、港交所重上500元　快手獲納入港股通升一成

【09：46】深交所最新公布快手 （01024） 獲調入深港通下的港股通股票名單，快手升一成，高見93.5元。

【09：42】港股升幅擴大至近300點，恒指升約290點，報26321點；科指升2.9%，報6887點。

【09：38】復星醫藥 （02196） 靠穩升0.4%。

【新冠疫苗】復星醫藥據報獲亞投行及世銀3億美元貸款生產疫苗

【09：36】卓悅 （00653） 股價跌13%，低見0.124元。美容院品牌 「悅榕莊」昨突然暫停營業。

【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業

【09：34】港交所 （00388） 升逾3%，升穿500元水平，高見514元。

【09：34】騰訊 （00700） 升近3%，重上500元大關，高見504.5元。美團 （03690） 升逾4%，高見265.8元

【09：33】大市早段升逾200點，報26250點，升222點；科指升2.8%，報6878點。

【09：30】數碼通 （00315） 績後輕微高開0.5%。數碼通全年公司股東盈利達4.45億元，按年增長17.3%。

【業績｜電訊股】數碼通全年純利增17.3%至4.45億　派發末期息每股15.5仙、管理層：平價5G並非公司策略（第二版）

【09：26】恒大系向上，恒大 （03333） 升近1%；恒大物業 （06666） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 升逾2%；恒騰 （00136） 升0.8%。

【恒大3333】恒大美元債夜市突急跌兩成　首次跌穿30美元關

【09：22】恒生指數開報26203點，升175點。恒生科技指數升近2%，報6824點。美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%挑戰500元；阿里巴巴 （09988） 升近3%；快手 （01024） 升逾7%。

【09：19】富時羅素公布季檢　富時50指數納入百度、贛鋒鋰業、吉利、舜宇

【09：13】期指開報26042點，升116點或近0.5%。

【09：03】中國軟件國際獲主席增持100萬股

【08：44】恒指黑期升約152點，報26096點；道指期貨跌56點，報35255點。

【07：45】港股ADR收報26231點，升202點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報41.48元，跌0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報502.09元，升13.69元或2.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國ADP新增職位少於預期，道指微跌，標指微升，納指破頂。道指收市跌48點，報35312點；標指升1點，報4524點；納指升50點，報15309點。

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【開市9點半】騰訊推100間「未來教室」100個「快樂運動場」　字節跳動縮金融業務

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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