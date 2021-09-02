【港股市況】恒生指數升幅收窄至約50點　騰訊、港交所未企穩500元、恒大逆市再破底（不斷更新）

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【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具獨特「中國准入」優勢 冀成全球第一生科上市地
美國就業數據遜預期，道指跌48點，港股續彈逾百點。恒生指數開報26203點，升175點。恒生科技指數升近2%，報6824點。美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%挑戰500元；阿里巴巴 （09988） 升近3%；快手 （01024） 升逾7%。
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【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具獨特「中國准入」優勢 冀成全球第一生科上市地
即市走勢︰
【11：15】美團 （03690） 今早曾升5%，高見267.6元，最新轉跌0.6%，低見252元，拖累大市轉跌6點。
【11：12】比特幣升至49000美元水平，24小時升6%，火幣科技 （01611） 升逾8%；歐科雲漣 （01499） 升逾8%；雄岸科技 （01647） 升近5%；美圖 （01357） 升近一成。
【11：07】恒指最新升近50點，報26077點。
【11：06】港交所 （00388） 未企穩500元關口，最新升0.8%，報498元，今早曾高見514元。騰訊 （00700） 升幅收窄至2%，同樣回落至500元以下水平，報498.6元，今早曾高見510元。
【11：02】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌逾1%，低見41.05元；友邦 （01299） 跌0.5%，低見91.55元。
【11：02】海淀區市監局對奈雪的茶進行警告處罰 奈雪的茶現跌1.5%
【11：00】醫渡科技錄大手成交 曾挫一成
【11：00】比亞迪半導體A股上市審核狀態 已變更為「已問詢」
【10：54】CMON （01792） 升逾75%，高見0.083元，暫為升幅最大股份。
【10：51】港股升幅進一步收窄至約100點；科指升1.8%，報6812點。
【10：49】ATMX升幅收窄，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升3%；小米 （01810） 升近1%。
【10：40】恒指最新升約200點，報26231點。
【10：28】恒大 （03333） 股價逆市跌近3%，破底低見4.08元。恒大遭銀河聯昌下調評級至「減持」，目標價大降82%至3.7元。
【10：24】百濟神州 （06160） 升逾5%，高見201元。百濟神州公布，百悅澤獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於治療成年華氏巨球蛋白血症（WM）患者。
【10：21】大市一度升逾300點，高見26359點，最新報26301點升272點；科指升2.8%，報6883點。騰訊最新升4%。
【10：12】教育股上升，新東方在綫 （01797） 升逾11%；新東方 （09901） 升逾4%；思考樂教育 （01769） 升逾3%；卓越教育集團 （03978） 升逾5%。
【10：00】醫渡科技 （02158） 逆市跌逾3%，低見32.1元，成交4.3億元。
【09：54】騰訊重上500元投資者「見好就收」 逾千沽盤510元排隊出貨
【09：54】大市升勢回順，恒指升幅收窄至近180點，報26207點。科指升2.5%報6857點。
【09：53】小米汽車正式註冊 註冊地定北京、雷軍親自帶隊
【09：53】騰訊、港交所重上500元 快手獲納入港股通升一成
【09：46】深交所最新公布快手 （01024） 獲調入深港通下的港股通股票名單，快手升一成，高見93.5元。
【09：42】港股升幅擴大至近300點，恒指升約290點，報26321點；科指升2.9%，報6887點。
【09：38】復星醫藥 （02196） 靠穩升0.4%。
【09：36】卓悅 （00653） 股價跌13%，低見0.124元。美容院品牌 「悅榕莊」昨突然暫停營業。
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業 有員工稱已全線結業
【09：34】港交所 （00388） 升逾3%，升穿500元水平，高見514元。
【09：34】騰訊 （00700） 升近3%，重上500元大關，高見504.5元。美團 （03690） 升逾4%，高見265.8元
【09：33】大市早段升逾200點，報26250點，升222點；科指升2.8%，報6878點。
【09：30】數碼通 （00315） 績後輕微高開0.5%。數碼通全年公司股東盈利達4.45億元，按年增長17.3%。
【業績｜電訊股】數碼通全年純利增17.3%至4.45億 派發末期息每股15.5仙、管理層：平價5G並非公司策略（第二版）
【09：26】恒大系向上，恒大 （03333） 升近1%；恒大物業 （06666） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 升逾2%；恒騰 （00136） 升0.8%。
【恒大3333】恒大美元債夜市突急跌兩成 首次跌穿30美元關
【09：22】恒生指數開報26203點，升175點。恒生科技指數升近2%，報6824點。美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%挑戰500元；阿里巴巴 （09988） 升近3%；快手 （01024） 升逾7%。
【09：19】富時羅素公布季檢 富時50指數納入百度、贛鋒鋰業、吉利、舜宇
【09：13】期指開報26042點，升116點或近0.5%。
【09：03】中國軟件國際獲主席增持100萬股
【08：44】恒指黑期升約152點，報26096點；道指期貨跌56點，報35255點。
【07：45】港股ADR收報26231點，升202點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報41.48元，跌0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報502.09元，升13.69元或2.8%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國ADP新增職位少於預期，道指微跌，標指微升，納指破頂。道指收市跌48點，報35312點；標指升1點，報4524點；納指升50點，報15309點。
【開市9點半】騰訊推100間「未來教室」100個「快樂運動場」 字節跳動縮金融業務
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責任編輯︰梁浩碩