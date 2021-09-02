【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關

9月首個交易日，標指及納指微升，並繼續創新高，俗稱小非農的8月ADP私人就業職位新增約37萬個

，數據遠遜預期。美滙指數微跌至92.5水平，市場觀望明晚的8月就業報告對聯儲局縮減買債步伐的啟示。

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騰訊ADR越500關 夜期升近200點

美國上市的中概股普遍造好，反映外國資金重新入場。恒指夜期同步反映升勢，收市升近200點。騰訊 （00700） ADR重上500元關口；美團 （03690） ADR亦較港高百分之三。

字節跳動出售證券業務 縮金融相關業務

抖音母公司字節跳動作出企業架構調整，收縮金融相關的業務，不再從事證券生意。據內地報道，字節跳動出售證券業務，整體估值約5至10億元人民幣。

本地券商一通申請上市 強化孖展業務

本地券商一通申請主板上市，據申請文件，一通截至3月底的2021年財年，收入2.3億元，按年升八成，

溢利約1億元，按年升1.3倍。一通計劃將上市所得資金，加強孖展交易及新股孖展業務。