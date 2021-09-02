【開市9點半】騰訊推100間「未來教室」100個「快樂運動場」　字節跳動縮金融業務

（1）內地限未成年人打機，每星期打3小時，市場一般估計，這些流量可能轉入聽歌或睇視頻，騰訊音樂、騰訊視頻，甚至睇文藝作品，亦有閱文 （00772） 可供選擇，不過，騰訊 （00700） 再使出一招，為城鄉孩子提供100間「未來教室」和100個「快樂運動場」，騰訊全方位配合監管，或令投資者覺得，騰訊的創意跳出打機框框，來克服挑戰。騰訊ADR股價重上500關，較港收市價高約3%。

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今早9時《ET開市直擊》，獨立股評人唐牛為你分析市況，做好開市準備。

重溫上日《ET開市直擊》

【互聯網監管】內地今起嚴管未成年人打機 騰訊：將分別提供百間未來教室及運動場予放學學生

（2）未成年人沉迷網絡遊戲對家長來說，的確是個難題，這問題提升到國家層面，應可得到解決。

【互聯網監管】新華社評論：防沉迷網遊是系統工程 需要社會各方共同努力

（3）一直配合監管的字節跳動，最新將出售證券業務，或成為跨行業的互聯網公司的借鏡。

【抖音母企】字節跳動擬出售旗下證券業務 縮減金融相關業務（第二版）

（4）小鵬8月的交付量按年上升，不過按月下跌，由8040輛智能車跌至7214輛，美股股價跌4%，不過，蔚來受累芯片荒，跌得更嚴重，跌出交付量3甲。

【小鵬汽車】小鵬汽車8月交付量達7214輛 按年增172%

【電動車】蔚來8月交付僅增5成

（5）恒大美元債首次跌穿30美元關，雖然有違約的風險，但有成交，即反映仍有投資者入場。

【恒大3333】恒大美元債夜市突急跌兩成 首次跌穿30美元關

（6）新一輪疫苗抽凱滙將今日起接受登記

【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙單位抽獎 第二輪抽獎周四起接受登記

（7）Mox開業一年吸收了56億存款

【虛擬銀行】Mox開業一年吸16萬客、存款56億元 開業周年賞額外0.5厘存款息

（8）中銀人壽上半年新造保費按年升16%

【保險】中銀人壽：上半年新造保費按年升16% 料下半年增長動力持續

（9）以平使費作招徠的一通申請上市

【新股IPO】本地券商一通申請上市 冀加強資本拓孖展業務 上財年借出逾110億元新股孖展

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉