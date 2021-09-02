世衛：上周全球新增確診病例數　兩個多月以來首次下降

▲ 世衛總幹事譚德塞表示，上周全球確診病例，兩個多月以來首次下降。（法新社資料圖片）

世衛組織總幹事譚德塞表示，8月23日至8月29日，全球每周新增新冠肺炎確診病例數目，出現兩個多月以來的首次下降，但同時許多國家的死亡病例數仍在急劇增加，疫苗分配不平等現象令人震驚。

譚德塞表示，目前全球累計新冠疫苗接種量已超過50億劑次，高收入國家人口接種比例接近50%，而低收入國家只有不到2%的成年人完成接種疫苗。譚德塞呼籲疫苗廠商優先履行與「新冠肺炎疫苗實施計劃」相關的協議。

另外，據美國有線電視新聞網當地時間9月1日報道，美國兒科學會傳染病委員會副主席奧利里在接受採訪時表示，根據美國兒科學會的最新數據，8月的每周新增兒童確診病例已接近峰值水平。自2020年4月以來，美國新冠肺炎確診病例中已有480萬宗兒童病例，約佔該國確診病例總數的15%。

美國疾病預防和控制中心的最新數據顯示，在新冠疫苗接種率低於平均水平的地區，兒童患者住院人數的增幅明顯更大，目前兒童患者住院人數的佔比還在上升。對此，美國疾病預防和控制中心表示，這主要是因為疫苗的接種對象僅限於12歲及以上人群。

奧利里強調，兒童確診病例的激增反映Delta變異株的高傳染性，也表明隨着疫情繼續蔓延，更多未接種疫苗的人群可能感染新冠病毒。

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編輯：李勝君