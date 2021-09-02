  • 28°C
香港時間 : 2021902日 (四) 03:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛：上周全球新增確診病例數　兩個多月以來首次下降

股市 02:40 2021/09/02

分享：

世衛總幹事譚德塞表示，上周全球確診病例，兩個多月以來首次下降。（法新社資料圖片）

世衛組織總幹事譚德塞表示，8月23日至8月29日，全球每周新增新冠肺炎確診病例數目，出現兩個多月以來的首次下降，但同時許多國家的死亡病例數仍在急劇增加，疫苗分配不平等現象令人震驚。

譚德塞表示，目前全球累計新冠疫苗接種量已超過50億劑次，高收入國家人口接種比例接近50%，而低收入國家只有不到2%的成年人完成接種疫苗。譚德塞呼籲疫苗廠商優先履行與「新冠肺炎疫苗實施計劃」相關的協議。

另外，據美國有線電視新聞網當地時間9月1日報道，美國兒科學會傳染病委員會副主席奧利里在接受採訪時表示，根據美國兒科學會的最新數據，8月的每周新增兒童確診病例已接近峰值水平。自2020年4月以來，美國新冠肺炎確診病例中已有480萬宗兒童病例，約佔該國確診病例總數的15%。

美國疾病預防和控制中心的最新數據顯示，在新冠疫苗接種率低於平均水平的地區，兒童患者住院人數的增幅明顯更大，目前兒童患者住院人數的佔比還在上升。對此，美國疾病預防和控制中心表示，這主要是因為疫苗的接種對象僅限於12歲及以上人群。

奧利里強調，兒童確診病例的激增反映Delta變異株的高傳染性，也表明隨着疫情繼續蔓延，更多未接種疫苗的人群可能感染新冠病毒。

【澳洲疫情】墨爾本延長封城 接種率7成才解封

【遙距工作】疫情持續　Google重返辦公室政策將延至明年1月

【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難

【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者

編輯：李勝君

美股 世界衞生組織 疫苗 譚德塞 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美股市況】ADP新增職位遜預期　道指微升　納指破頂升0.8%（不斷更新）

下一篇文章

美國8州支持在蘋果錢包中　加入駕照和身份證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業
【恒指夜期+ADR】夜期升88點　ATM美股齊造好　北水走資1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升88點　ATM美股齊造好　北水走資1億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）