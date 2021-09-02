美國8州支持在蘋果錢包中　加入駕照和身份證

▲ 蘋果宣布美國8個州份將推出一項功能，允許用戶將駕照和州ID（身份證）添加到蘋果錢包（Apple Wallet）中，供iPhone和Apple Watch用戶在機場安檢時使用。（法新社資料圖片）

據外電報道，蘋果宣布美國8個州份將推出一項功能，允許用戶將駕照和州ID（身份證）添加到蘋果錢包（Apple Wallet）中，供iPhone和Apple Watch用戶在機場安檢時使用。

亞利桑那州和喬治亞州是第一批采用這一功能的州，康涅狄格州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、俄克拉荷馬州和猶他州將緊隨其後，盡管蘋果沒有說明具體的時間表。

蘋果在6月份的全球開發者大會（WWDC）上表示，正與美國運輸安全管理局（TSA）合作開發這一功能。蘋果表示，這項功能是蘋果取代實體錢包計劃的關鍵一步，將為尋求「非接觸式」機場旅行的旅行者提供更多便利。

蘋果稱，向錢包應用程序添加ID的工作原理，類似於上傳信用卡和過境通行證。一旦用戶掃描了身份證，他們還將被要求完成面部和頭部的移動，作為一項額外的安全措施。

面對機場的身份識別器點擊「移動ID」（mobile ID）後，用戶必須使用Face ID或Touch ID批准TSA的一個通知。蘋果表示，客戶數據是「加密的，可以防止篡改和被盜」，ID只能由所有者查看。

當前，蘋果已經提供「移動學生ID」（mobile student ID），允許學生在沒有實體證件下，進入校園大樓和購物，這一功能在今夏擴展到美國和加拿大的更多大學。

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編輯：李勝君