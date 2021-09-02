  • 28°C
香港時間 : 2021902日 (四) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國8州支持在蘋果錢包中　加入駕照和身份證

股市 01:44 2021/09/02

分享：

蘋果宣布美國8個州份將推出一項功能，允許用戶將駕照和州ID（身份證）添加到蘋果錢包（Apple Wallet）中，供iPhone和Apple Watch用戶在機場安檢時使用。（法新社資料圖片）

據外電報道，蘋果宣布美國8個州份將推出一項功能，允許用戶將駕照和州ID（身份證）添加到蘋果錢包（Apple Wallet）中，供iPhone和Apple Watch用戶在機場安檢時使用。

亞利桑那州和喬治亞州是第一批采用這一功能的州，康涅狄格州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、俄克拉荷馬州和猶他州將緊隨其後，盡管蘋果沒有說明具體的時間表。

蘋果在6月份的全球開發者大會（WWDC）上表示，正與美國運輸安全管理局（TSA）合作開發這一功能。蘋果表示，這項功能是蘋果取代實體錢包計劃的關鍵一步，將為尋求「非接觸式」機場旅行的旅行者提供更多便利。

蘋果稱，向錢包應用程序添加ID的工作原理，類似於上傳信用卡和過境通行證。一旦用戶掃描了身份證，他們還將被要求完成面部和頭部的移動，作為一項額外的安全措施。

面對機場的身份識別器點擊「移動ID」（mobile ID）後，用戶必須使用Face ID或Touch ID批准TSA的一個通知。蘋果表示，客戶數據是「加密的，可以防止篡改和被盜」，ID只能由所有者查看。

當前，蘋果已經提供「移動學生ID」（mobile student ID），允許學生在沒有實體證件下，進入校園大樓和購物，這一功能在今夏擴展到美國和加拿大的更多大學。

【蘋果Apple】由於設計複雜　傳Apple Watch 7 生產延遲

【全球首例】南韓通過修例　限Google、蘋果向App開發者抽佣

【蘋果Apple】傳iPhone13增設衛星通訊技術　彭博：不太可能在明年前準備好

編輯：李勝君

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 猶他 俄克拉荷馬 馬里蘭 肯塔基 康涅狄格 亞利桑那 加拿大 Apple Watch

上一篇文章

【美股市況】ADP新增職位遜預期　道指微升　納指破頂升0.8%（不斷更新）

下一篇文章

美上周原油庫存減少716.9萬桶 超過市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升88點　ATM美股齊造好　北水走資1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升88點　ATM美股齊造好　北水走資1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）