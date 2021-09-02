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亞馬遜計劃全球招聘　涉5.5萬個技術職位

股市 00:27 2021/09/02

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亞馬遜計劃全球招聘5.5萬人，擔任企業和技術職務。（法新社資料圖片）

據路透社報道，亞馬遜（美：AMZN）首席執行官賈西（Andy Jassy）在受訪時表示，該公司計劃在未來幾個月，在全球招聘5.5萬人擔任企業和技術職務。

這相當於截至6月30日谷歌員工人數的三分之一以上，也接近Facebook的全部人數。

賈西在7月份登上亞馬遜最高職位後，首次接受媒體採訪時表示，該公司需要更多的火力來跟上零售、雲計算和廣告等業務的需求。他說，拓展新業務衛星發射到軌道上以擴大寬頻接入，即Kuiper項目，也將需要大量的新員工。

亞馬遜年度招聘會定於9月15日開始，賈西希望現在是招聘的好時機。「在新冠大流行期間，有很多工作被取代或被改變，有很多人在考慮不同的和新的工作。」賈西引用會計師行普華永道的一項美國調查，65%工人想要一份新工作。

這次招聘將代表亞馬遜的技術和企業員工增加20%，目前亞馬遜全球員工約有275,000人。

亞馬遜招募包括工程、研究科學和機器人方面的職位，這些職位主要是新職位，而不是其他人退下來的空缺。

作為美國第二大私營僱主，亞馬遜在2020年招聘50多萬人，主要從事倉儲和配送業務。

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編輯：李勝君
 

職位招聘 美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 路透社 零售 Facebook

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