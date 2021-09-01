英國央行任命Huw Pill為首席經濟學家 曾任職高盛

▲ 英國央行任命Huw Pill接替Andy Haldane，擔任首席經濟學家。

英國央行任命Huw Pill接替Andy Haldane，擔任首席經濟學家；Pill曾是高盛集團的分析師，目前在哈佛商學院任職。

英國央行表示，Pill將於9月6日正式上任。他曾在歐洲央行擔任多個職位，擁有貨幣政策機構的從業經驗。

他上一次在英國央行工作是上世紀90年代初，與前兩任英國央行首席經濟學家Spencer Dale和Haldane大約同時踏上職業生涯。Haldane於6月份離任。

「我認識他已經有一段時間了，私底下也聊過，我的感覺是，在目前的貨幣政策委員會中，他會處於鷹派的一端。」曾在英國央行任職的經濟學家Tony Yates表示。「在央行應當在哪些方面提供幫助的問題上，他的觀點相對傳統，會比一般的政策制定者主張更加偏緊的政策。」

但Yates補充道，在私營部門的時候，作為局外人表達看法很容易，不清楚Pill上任以後會如何。

在Pill之前，已有多位擁有高盛任職經驗的銀行家，被任命為英國央行的高級別職位。行長貝利的前任馬克‧卡尼和副行長Ben Broadbent都曾在高盛任職。

【議息結果】英倫銀行維持利率不變 稱或有必要適度收緊貨幣政策

【外圍本周展望】緊盯8月非農就業數據 儲局理事：增逾85萬個可啟動收水

編輯：李勝君