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英國央行任命Huw Pill為首席經濟學家 曾任職高盛

股市 23:30 2021/09/01

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英國央行任命Huw Pill接替Andy Haldane，擔任首席經濟學家。

英國央行任命Huw Pill接替Andy Haldane，擔任首席經濟學家；Pill曾是高盛集團的分析師，目前在哈佛商學院任職。

英國央行表示，Pill將於9月6日正式上任。他曾在歐洲央行擔任多個職位，擁有貨幣政策機構的從業經驗。

他上一次在英國央行工作是上世紀90年代初，與前兩任英國央行首席經濟學家Spencer Dale和Haldane大約同時踏上職業生涯。Haldane於6月份離任。

「我認識他已經有一段時間了，私底下也聊過，我的感覺是，在目前的貨幣政策委員會中，他會處於鷹派的一端。」曾在英國央行任職的經濟學家Tony Yates表示。「在央行應當在哪些方面提供幫助的問題上，他的觀點相對傳統，會比一般的政策制定者主張更加偏緊的政策。」

但Yates補充道，在私營部門的時候，作為局外人表達看法很容易，不清楚Pill上任以後會如何。

在Pill之前，已有多位擁有高盛任職經驗的銀行家，被任命為英國央行的高級別職位。行長貝利的前任馬克‧卡尼和副行長Ben Broadbent都曾在高盛任職。

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編輯：李勝君

 

 

美股 任命 卡尼 貨幣政策 歐洲 銀行 英國 歐洲央行

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