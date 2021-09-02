小鵬汽車上月交付逾7200部電動車 按年大增1.7倍

上半年收入大增的阿里系汽車生產商小鵬汽車(09868)公布8月份營運數據，上月公司交付7,214輛智能車，同比增長1.7倍，當中包括6,165輛小鵬智能轎跑P7和1,049輛緊湊型智能SUV G3。 今年以來，公司累計交付量達到45,992輛，同比增長3.3倍。小鵬P7交付量在8月持續提升，按年增長209%。小鵬全日收報158.4元，跌3.4%。

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上月開始，小鵬將G3 SUV生產線切換為其中期改款版G3i，並將G3i生產基地過渡至小鵬汽車全資擁有的肇慶智能電動汽車製造基地。因此，G3在今年8月的部分計劃交付受到影響。公司計劃將於今年9月開始交付G3i。並且計劃於9月15日正式發佈其第三款量產車型P5百變舒適智能家轎，並於10月開始交付。

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小鵬日前公布，截至6月中期虧損為19.8億元人民幣，同期收入約67.1億元人民幣，按年升5.6倍。截至6月，小鵬汽車實體銷售和服務網絡包括200間門店和64個服務中心，覆蓋74個城市。小鵬汽車品牌超級充電站擴展至231座，覆蓋65個城市。

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