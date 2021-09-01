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【女性創業】FEW推百萬元創新女企孵化計劃　李嘉誠持股力世紀有份贊助

Hot Talk 23:11 2021/09/01

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【女性創業】FEW推百萬元創新女企孵化計劃　李嘉誠持股力世紀有份贊助

女性創業成為全球發展的重要趨勢，世界女企業家平台Female Entrepreneurs Worldwide（FEW）宣布其「投資創新女企」企業孵化器計劃接獲超過100間創企申請，最終挑選13 家進行孵化計劃，勝出創企將可獲得100萬元的資金贊助。

FEW表示，今次計劃獲本港富商李嘉誠有份的力世紀 （00860） 、瑞士再保險集團及投資推廣署贊助支持，FEW稱，其管理團隊聯同導師們與初創企業進行為期3個月的深入合作，提供一系列培訓計劃，導師團隊則由盛龍通航集團創辦人兼主席曹其敏及馬雲家族辦公室創辦人兼前行政總裁羅柳怡。

FEW 聯合創辦人兼首席營運官 Ines Gafsi 表示，希望創造一個環境，能讓在科技領域中努力的 女企業家茁壯成長。力世紀集團團行政總裁宋建文稱，集團希望為企業 家們提供支援，以協助她們在亞洲市場的商業發展。

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編輯：李哲毅

 

創業 投資推廣署 李嘉誠

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