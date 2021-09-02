【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（附Time code）

美國就業數據雖然遜預期，但仍屬平穩，反而令收水的預期減低。科技股上日上揚帶領港股造好，但科技股是否已企穩？獨立股評人唐牛於《ET開市直擊》為你做好開市準備。（立即點擊收看／收聽）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速報 蘋果股價續升

02：19 - 亞太外圍市況速報

02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03：55 - 港股重返二萬六 科技股企穩未？

04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股

06：03 - 「十‧一」黃金周當前 監管先唞唞？

06：25 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景點睇？有力挑戰重返500元

08：19 - 騰訊 （00700） 買賣策略建議

09：16 - 快手 （01024） 買賣策略建議

11：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 現價可買入作長綫投資？

13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議

14：00 - 熱炒國策股現回吐 汽車股、新能源股前景如何？

15：00 - 吉利 （00175） 短綫值得留意

16：00 - 9月投資倉位部署

16：50 - 新能源股 唐牛選買ETF （03134）

17：56 - 股票分析：長城汽車 （02333） 上望空間多少？

18：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 上望空間多少？

19：19 - 股票分析：安踏 （02020） 上望空間多少？

20：11 - 股票分析：東岳 （00198） 配股後短綫走勢如何？

21：11 - 港股開市前市況速報

23：23 - ET個股推介：中集安瑞科 （03899）

24：35 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景點睇？

25：51 - 股票分析：騰訊 （00700） 業績後第8次回購有幾利好？

26：26 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景及買賣策略如何

27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通 （00315） vs香港電訊 （06823） vs和記電訊 （00215）

29：08 - 股票分析：中國神華 （01088） 買賣策略何

29：51 - 股票分析：中國建材 （03323） 未有貨現價可買？

31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？

31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）

33：45 - 股票分析：美團 （03690） 小注短炒可以嗎？

34：50 - 股票分析：京東 （09618） 高位買入現價溝淡成本可以嗎？

35：55 - 股票分析：特步 （01368） 短綫走勢如何

36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何

37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何

38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何

39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？

40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？

40：55 - 港股開市後市況速報

42：06 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

***

外圍市況速覽，點擊《ET財經早點1分鐘》

***

重溫上日《ET開市直擊》- 9月開局尋好股

小鵬汽車前景點睇？重溫《ET開市直擊》（Time code： 42'56"）

Time code

00：00 - 港股今日焦點

00：45 - 外圍市況速報 蘋果創新高後回吐

02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響

05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：13 - 港股市況分析 9月恒指走勢預測

10：16 - 網易 （09999） 業績解讀 股價前景分析

14：45 - 恒大系業績解讀 減債措施惹關注

20：16 - 港股開市前市況速報

21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）

22：57 - 股票分析：中生製藥 （01171） 業績解讀及前景分析

24：18 - 股票分析：東岳 （00189） 配股對股價影響

25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？

27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）

29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有

30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？

32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）

40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？

42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

01：09：30 -財經日誌提提你