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【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/09/02

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美國就業數據雖然遜預期，但仍屬平穩，反而令收水的預期減低。科技股上日上揚帶領港股造好，但科技股是否已企穩？獨立股評人唐牛今早於《ET開市直擊》為你做好開市準備。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（歡迎留言問股）

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外圍市況速覽，點擊《ET財經早點1分鐘》

***

重溫上日《ET開市直擊》- 9月開局尋好股

小鵬汽車前景點睇？重溫《ET開市直擊》（Time code： 42'56"）

Time code

00：00 - 港股今日焦點　
00：45 - 外圍市況速報　蘋果創新高後回吐
02：20 - 美國消費者信心指數遜預期　對美股影響
05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：13 - 港股市況分析　9月恒指走勢預測
10：16 - 網易  （09999）  業績解讀　股價前景分析
14：45 - 恒大系業績解讀　減債措施惹關注
20：16 - 港股開市前市況速報
21：45 - ET個股推介：李寧  （02331）  
22：57 - 股票分析：中生製藥  （01171）  業績解讀及前景分析
24：18 - 股票分析：東岳  （00189）  配股對股價影響
25：52 - 股票分析：中國海外  （00688）  短綫可吼嗎？
27：39 - 股票分析：中國有贊  （08083）  vs微盟  （02013）  
29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業   （01772）  有貨應止賺或續持有
30：05 - 股票分析：美團  （03690）  小注跟車可以嗎？
32：09 - 股票分析：信義光能  （00968）  短綫買賣策略如何？
33：55 - 股票分析：阿里巴巴  （09988）  vs騰訊  （00700）  vs網易  （09999）  
37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）
40：50 - 股票分析：吉利汽車  （00175）  有望上30元嗎？長城汽車  （02333）  走勢又如何？
42：56 - 股票分析：小鵬汽車  （09868）  股價前景如何？
44：05 - 股票分析：瑞聲科技  （02018）  股價前景如何？舜宇  （02382）  更值得投資？
48：39 - 股票分析：維他奶國際  （00345）  有貨沒止蝕怎辦？
51：54 - 股票分析：小米  （01810）  現價可買入嗎？
54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？
58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？
01：05：48 -股票分析：快手  （01024）  股價前景如何？
01：09：30 -財經日誌提提你

 

 

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