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【新股IPO】本地券商一通申請上市　冀加強資本拓孖展業務　上財年借出逾110億元新股孖展

新股IPO 22:36 2021/09/01

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【新股IPO】本地券商一通申請上市　冀加強資本拓孖展業務　圖為一通CEO宓光輝（一通影片截圖）

本地券商一通申請主板上市，英高財務為獨家保薦人，據其申請文件，一通截至今年3月底的2021年財政年度收入約2.29億元，按年升77.5%；年內溢利約1.01億元，按年增137.6%。一通稱，計劃將上市所得資金加強孖展交易及新股孖展業務的資本資源。一通上個財年借出110.63億元新股孖展，按年增5.4%，產生720萬新股孖展利息收入，按年大增6.2倍。

據申請文件，宓光輝及其胞妹宓港燕在2004年創辦一通，一通上個財年客戶數目約6.65萬，按年增2.4%，當中3.34萬為活躍客戶，按年升9.9%。

一通主要分三大業務，「經紀」收入為6847.25萬，按年跌5.88%；「莊家活動及對沖」收入為1.61億，按年升185.8%；「就企業融資提供意見所得收入」收入約700萬元，按年跌36.4%。

值得留意是，一通早前向客戶發信，形容一通集團仍然是私人企業，未能發揮其真正的價值。一通新股借貸額能夠在公開招股首日極速清零，代表一通客戶的新股借貸需求龐大而未能滿足，亦代表只要資金到位，一通新股借貸的收入按預期增加的機會極大。

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編輯：李哲毅

 

港股 IPO 孖展

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