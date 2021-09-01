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【美股焦點】三大指數齊升 北京公布首批「白名單」　新東方升超9%

股樓投資 22:25 2021/09/01

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美股三大指數周三（1日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升6.89點及0.02%，報35,367.62點，標準普爾500指數升8.2點及0.18%，報4,530.88點，納斯達克指數升54.02點及0.35%，報15,313.26點。

北京12區公佈首批學科類校外培訓機構白名單，新東方（EDU）升9.21%、好未來（TAL）升5.81%。

原油價格日內跌幅擴大，拖累相關股票下跌，越洋公司（RIG）跌1.40%、RPC（RES）跌1.96%，WTI原油期貨跌1.74%，現報每桶67.34美元，布倫特原油期貨跌1.41%，現報每桶70.50美元。

同場加映: 【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 美元

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