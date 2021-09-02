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【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底

股市 10:22 2021/09/02

分享：

恒大美元債夜市突急跌兩成　跌穿30美元關

恒大 （03333） 美元債價於夜市急挫，普遍跌逾兩成，一隻2023年6月到期的美元債，率先跌穿30美元，彭博引述交易系統資料指，交易量是平時的4倍水平。恒大債價今早略為回升，但股價繼續尋底，現跌逾2%，最新報4.13元，盤中低見4.08元，創52周低。

美元債到期日 最新報（美元） 孳息率
2022年3月 37.547 301.553%
2022年4月 35.201 294.175%
2023年6月 29.524 96.777%
2024年1月 29.851 84.827%

據彭博資料顯示，一家倫敦的新興市場投資專家Asmore Group持有最多恒大債，約4.3億美元，貝萊德持有3.7億美元，瑞銀及安聯持有2.76億及2億美元。

債息飈升，反映市場憂慮恒大違約風險增加，但內銀股今早變動不大，民行 （01988） 暫無升跌，最新報3.33元；工行 （01398） 現升0.7%﹐最新報4.41元；農行 （01288） 現跌0.4%，最新報2.64元。

【恒大3333】恒大派定心丸舉行「保交樓」軍令狀簽署大會　承諾以「最大決心」完成樓盤交付

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記者：譚志偉

港股 中國恒大（03333）

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