【90後財務自由人@iM網欄】Airbnb成為旅遊業王者

筆者與大家一樣很渴望出境旅遊，也預期旅遊業在疫情後迎來反彈， 過去一直思考那些旅遊業公司最有投資值博率。 疫情前幾年已熱衷於用Airbnb滿足旅遊需要，2018年去日 本京都旅行時，訂了一間類似多啦A夢大雄屋民宿， 體驗日本人生活。去年到巴塞隆拿旅遊，在Airbnb平台上訂了 當地一日遊，去了很多當地人平日消遣的餐廳及景點。 這些體驗都是傳統旅遊業公司難以複製的。

因此Airbnb去年12月在美國上市時， 已詳細研究其上市文件，當時得出以下結論：一、Airbnb正擴 大市佔率，過去5年增長比龍頭bookings.com快；二、 品牌是其最大優勢，一想起「人性化」的旅遊體驗便會想起她， 因此其宣傳成本比同行低；三、龍頭Bookings.com有做 酒店，售賣旅遊套票及機票服務，亦新增民宿平台以抵禦Airbn b，Airbnb則因為業務單一，故風險比龍頭高， 加上民宿平台在各地都有法律上的爭議。

Airbnb上市首日已升至140美元， 當時認為估值被嚴重高估，因此沒有買入。然而看過Airbnb今 年首兩季業績後大跌眼鏡，對她已改觀。其收入在2019年第一季 及第二季分別增長了6%及10%。今年第二季，首次錄得正16% 稅息折舊及攤銷前利潤（EITDA Margin）。而Bookings.com今年第一季及第二季 的收入，比2019年下跌了60%及44%。在旅遊業低迷下， Airbnb的收入竟然創新高，主要原因有四：一、 在家工作的興起，西方國家帶起了旅居（ 將手提電腦帶到另一地方工作，同時體驗新的生活環境）盛行， 旅居者傾向訂民宿，帶動了需求。其業績顯示：旅遊28日以上的旅 客比例，由2019年的14%大幅上升至2021年的24%。 二、本士郊區旅遊刺激了地方旅遊，因部分地方有時連酒店都沒有， 令民居需求大增。三、 獨一無二的居住環境可滿足顧客想體驗新事物的需要，例如遊艇， 森林內的樹屋，甚至一整個島！

四、管理層應變能力強， 在家工作令人們對於旅遊的日期及地點都變得更加有彈性， 公司推出了Flexible Search新功能。以往用戶搜索時要選定日期及地點， 新功能可令用戶獲更多建議。40% 的用戶在2021年頭半年都採用了這功能。 另外阿富汗危機全球矚目，她宣布免費提供住宿給20,000名阿 富汗難民，對企業形象大有幫助，反映管理層的智慧， 消息發布後股價大幅上升接近10%。從2021年首兩季業績可見 ，Airbnb的市佔率大幅提升，在此消彼長下， 疫情後她的市佔率及優勢會進一步提升。

估值方面，預期疫情過後， Airbnb的收入應該比2019年有一倍的升幅，若Airbn b值8倍市銷率，股價是122美元，會根據市況及這個估值參考， 未來考慮吸納Airbnb。不過讀者應該要明白，Airbnb除 了法律風險外，在家工作在疫情後會否繼續成為常態， 會影響其業績，對此我的看法比較正面。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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