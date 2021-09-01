【千手公關@iM網欄】汰弱留強見真章 香港人展現can-do精神
無論你或你所處的國家有多強丶有多棒， 在新冠疫情下，誰也會受一定程度的影響，無一倖免。而往往也是在這些環境下，一個國家丶一個人的靭力便展現出來，汰弱留強見真章。
一直以來很多人喜歡日本，因為這個國家文明丶有系統丶原則性強丶人民有質素。但日本可說是受疫情影響最廣最深的國家之一。感恩的是，東京奧運在疫程中由延期丶取消又延期，最後也挨過來並順利舉行。雖然我沒有運動細胞，但對於運動員年復年艱辛的鍛練絲毫沒有半點懷疑。他們艱苦訓練，為的也是參與國際比賽，所以他們對今年奧運能否舉行那份期盼是不難想像的，更何況香港代表隊在今屆奧運會表現出色，得獎數目歷年最多，除了為自己打了一枝強心針，也為香港帶來良久未見的歡樂和正能量。這幾年香港 正值多事之秋，東京奧運好像給了香港人一個共同目標，就是要為香港丶為運動員打氣。
至於仍然舉行中的殘障奧運會，與東奧相比，市民的關注度和歡呼聲卻大大減少，然而殘奧運動員帶著殘障的身體在運動場上付出的努力實在不比四肢健全的運動員少，相反，他們需要克服的事情更多，他們得到的歡呼聲絕不應該比任何人少！在逆境下，市場上有些品牌收縮了，有些品牌卻不減反加、疫（逆）市擴張，現在，各大品牌已積極與得獎的運動員洽談贊助，真心希望多點有內涵的品牌舵手，在給予健全運動員巨額贊助之餘，也能為殘障運動員提供多一點機會和支援。
除了運動員之外，香港人繼續展現其can-do 精神，奮力在疫情中轉型求存，例子可見一班。有些人也因為天時地利人和而冒起，特別高興見到「土砲」突圍而出，所指的是近年熱爆也極 具爭議的Mirror 丶Error 。姑勿論市場上對這兩個組合的評價是毁譽參半，有人對於他們時而代表某大眾快餐品牌，時而代表小眾奢華品牌，感到品牌形象不夠清晰，定位模糊，但這絕對與人無 尤！換了我是男團的經理人，難得這一衆鄰家的小子有出頭天，只要做好本分，做好自我形象丶唱好自己的歌和跳好自己的舞，正值當紅的時候還會不爭取每一個賺錢的機會嗎？
要怪就怪品牌本身，品牌的定位和形象是品牌管理人員要把持和堅守的原則，如果品牌管理人員不顧自己品牌多年來建立的形象，一 窩蜂丶以人有我有的心態爭取一時市場上的關注，而放棄品牌的定位和目標客戶的感受，令一直支持品牌的忠誠客戶感到品牌不倫不類甚至心生抗拒，這又可以怪得誰呢？有人仍死撐說這些品牌自從邀請了男團做活動之後銷售額增加了不少，這些銷售表現可以持續發展多久沒有人可以預測，但是可以肯定的是，品牌必會失去一些忠誠客戶，相信亦需要不少時間才能挽回客戶的認同和信心。
作者_也許（馮加宜）簡介：
資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。
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