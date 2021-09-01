【千手公關@iM網欄】汰弱留強見真章 香港人展現can-do精神

除了運動員之外，香港人繼續展現其can-do 精神，奮力在疫情中轉型求存，例子可見一班。 有些人也因為天時地利人和而冒起，特別高興見到「土砲」 突圍而出，所指的是近年熱爆也極 具爭議的Mirror 丶Error 。姑勿論市場上對這兩個組合的評價是毁譽參半， 有人對於他們時而代表某大眾快餐品牌，時而代表小眾奢華品牌， 感到品牌形象不夠清晰，定位模糊，但這絕對與人無 尤！換了我是男團的經理人，難得這一衆鄰家的小子有出頭天， 只要做好本分，做好自我形象丶唱好自己的歌和跳好自己的舞， 正值當紅的時候還會不爭取每一個賺錢的機會嗎？