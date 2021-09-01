【新股IPO】融創中國1918傳有意分拆滑雪場資產來港上市

引述內地媒體報道，融創中國（01918）正考慮剝離滑雪場資產，並計劃讓其來港上市。根據融創中國年報指，截至去年底，融創文旅擁有主題樂園、雪世界、水世界、海世界、電影世界、體育世界、秀場等多種類型的產品。截至2020年年底，融創文旅共有7個在營滑雪場，5個在建室內滑雪場以及6個已簽署框架協議室內滑雪場，2020年融創文旅收入達約38.8億元，按年增長36%。

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據指，融創計劃最快明年將室內滑雪場業務分拆並獨立上市，同時融創中國亦有計劃分拆其他業務，但已經將滑雪場業務列為優先分拆事項，主因該業務的盈利能力最高。

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記者：張以正