【恒大危機】恒大舉行「保交樓」軍令狀簽署大會 要求保質保量完成樓盤交付

近期深陷財務危機的中國恒大(03333)，日前在主席許家印率領下，舉行「保交樓」軍令狀簽署大會。許家印率領一眾高級管理層見證，要求集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤交付。恒大亦在官網公布，集團８位副總裁率八大保交樓專項工作組、以及各省公司董事長率班子成員、簽署「保交樓」軍令狀。恒大周三收報4.22元，挫3.2%。

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恒大日前公布中期業績，上半年盈利雖按年增加1.2倍至143.8億元人民幣，但集團在業績中同時提及，集團存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險

，其流動性問題或會進一步惡化，可能存在貸款違約風險，令該內房疲弱的資金鏈情況備受市場關注。花旗發表報告指，由於信貸、毛利、行業政策等面臨挑戰，該行將恒大目標價由13.5元大幅下調70％至4元，維持「賣出」評級。報告將恒大2022至2023年的每股盈利預測下調59％至60％，同時調低毛利率預

測。花旗又預計，恒大的核心地產業務在今年將錄得虧損。

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