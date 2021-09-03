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【美國經濟數據】美8月非農新增23.5萬人　為7個月以最低；ISM非製造業指數61.7　符預期

宏觀解讀 22:22 2021/09/03

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美國公布，8月非農就業職位新增23.5萬人，增幅為7個月以來最低，遠遜預期的73.3萬人，前值修正後為105.3萬人。美滙短綫急挫20個基點，曾失92關口，及後回升至92.2上方。

期內，私人市場新增職位24.3萬個，遠低於預期的61萬個。失業率回落至5.2%，符預期，按月下降0.2個百分點。8月平均時薪按月升0.6%，勝預期的0.3%，勞動力參與率維持61.7%，略遜預期的61.8%。

另外，美8月Markit服務業採購經理指數（PMI）終值為55.1，初值及前值均為55.2。綜合PMI終值為55.4，初值為55.4。美8月ISM非製造業數據為61.7，符預期。

====以下為9日2日數據====

美國7月貿易逆差為701億美元，預期為逆差709億美元；6月修正後為逆差732億美元，前值原為757億美元。7月對華貿易逆差擴至268.48億美元，前值為逆差278.44億美元。

另外，美國7月耐用品訂單按月終值跌0.1%，符預期；7月工廠訂單按月升0.4%，預期0.3%，前值1.5%。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數回落至34萬人，按周減少1.4萬人，好過預期的34.5萬人，創疫情爆發後新低，前一周修訂為35.4萬人。截至前一周，持續申領人數為274.8萬，少過市場預期的280.8萬人。

====以下為9日1日數據====

美國公布俗稱小非農的8月ADP私人就業職位，新增37.4萬個，遜預期的62.5萬個，前值7月數字向下修訂，由33萬個修訂為32.6萬個。

美國8月ISM製造業指數報59.9，超預期。8月Markit製造業PMI終值報61.1，稍低於初值數字。7月建築開支升0.3%，優於預期。

相關文章：

【美國8月經濟數據】

美股 傳統經濟股 美國 經濟

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