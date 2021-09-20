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【美國經濟數據】美國住屋需求強勁　9月建築商信心指數意外攀升

宏觀解讀 22:42 2021/09/20

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美國住宅建築商信心在9月份攀升，因木材價格下跌，而住屋需求仍然強勁。美國全國住宅建築商協會（NAHB）公布，9月建築商信心指數由75升至76，勝預期的73，為5個月來首次攀升。

分析認為，在建築商因原材料價格下滑而獲得喘息之際，房地產市場仍然強勁，並且房價繼續上漲。NAHB表示，住房負擔能力將是未來幾個季度的一個關鍵挑戰。 該報告還顯示，當前銷售指標和潛在買家流量指標都上升。與此同時，未來六個月的銷售預期保持不變。

====以下為9日17日數據====

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值由70.3升至71.0，遜預期的預期72。本次調查當中，消費者對1年通脹預期由4.6%升至4.7%，符預期。分析認為，由於物價上漲，美國消費者購買條件惡化至1980年以來最嚴重的程度。

====以下為9日15日數據====

美國9月紐約聯儲製造業指數為34.3，遠勝預期的17.9，前值18.3。美國8月進口價格指數按月跌0.3%，預期為升0.2%，前值升0.3%。美國8月出口價格指數按月升0.4%，符預期，前值1.3%。

====以下為9日14日數據====

美國8月消費物價指數（CPI）按月升0.3%，低於預期的0.4%；按年升5.3%，符預期。8月核心CPI按月升0.1%，遜預期的0.3%；按年升4%，遜預期的4.2%。

====以下為9日10日數據====

美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.7%，為連續9個月上行，升幅高過市場預期的0.6%，前值為1%；按年上升8.3%，高過預期的8.2%，前值7.8%。

扣除食品和能源後，上月最終需求PPI按月升0.6%，符預期，前值1%；按年升6.7%，高過預期的6.6%，前值6.2%。

期內，扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI，按月升0.3%，低預期的0.6%，前值為0.9%。

市場分析指，供應鏈持續中斷推高了生產成本，令PPI數據漲幅高預期。原材料短缺、大宗商品和航運等成本上漲，以及勞動力成本上升，都對生產成本造成壓力，許多美企近期提高價格，將生產成本壓力轉嫁消費者，進一步加劇了通脹壓力。

另外，美國7月批發庫存終值按月升0.6%，符預期。

====以下為9日8日數據====

美國7月職位空缺增加，再創紀錄新高，反映美企招聘仍面臨困難。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，截至7月底，衡量勞動力需求的職位空缺增加近75萬個，升至1093.4萬個創新高，超預期的1004.9萬個；前值上修至1018.5萬個。

====以下為9日3日數據====

美國公布，8月非農就業職位新增23.5萬人，增幅為7個月以來最低，遠遜預期的73萬人，前值修正後為105.3萬人。美滙短綫急挫20個基點，曾失92關口，及後回升至92.2上方。

期內，私人市場新增職位24.3萬個，遠低於預期的61萬個。失業率回落至5.2%，符預期，按月下降0.2個百分點。8月平均時薪按月升0.6%，勝預期的0.3%，勞動力參與率維持61.7%，略遜預期的61.8%。

另外，美8月Markit服務業採購經理指數（PMI）終值為55.1，初值及前值均為55.2。綜合PMI終值為55.4，初值為55.4。美8月ISM非製造業數據為61.7。

====以下為9日2日數據====

美國7月貿易逆差為701億美元，預期為逆差709億美元；6月修正後為逆差732億美元，前值原為757億美元。7月對華貿易逆差擴至268.48億美元，前值為逆差278.44億美元。

另外，美國7月耐用品訂單按月終值跌0.1%，符預期；7月工廠訂單按月升0.4%，預期0.3%，前值1.5%。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數回落至34萬人，按周減少1.4萬人，好過預期的34.5萬人，創疫情爆發後新低，前一周修訂為35.4萬人。截至前一周，持續申領人數為274.8萬，少過市場預期的280.8萬人。

====以下為9日1日數據====

美國公布俗稱小非農的8月ADP私人就業職位，新增37.4萬個，遜預期的62.5萬個，前值7月數字向下修訂，由33萬個修訂為32.6萬個。

美國8月ISM製造業指數報59.9，超預期。8月Markit製造業PMI終值報61.1，稍低於初值數字。7月建築開支升0.3%，優於預期。

相關文章：

【美國8月經濟數據】


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