【新股IPO】寶龍商業房託基金遞交上市申請

寶龍地產（01238）宣布，已遞交分拆寶龍商業房地產投資信託基金上市申請，並已委任中信証券及中銀國際擔任聯席上市代理人。

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該基金初步包含中國以下八項房託基金物業，分別為位於上海、杭州、青島等地的購物中心，截至今年6月底止可租賃總面積約45.34萬平方米，租用率達96.5%，已出租每平方米平均月租為70.3元人民幣。寶龍商業房託今年上半年收入達2.03億元人民幣，按年增長14.1%，期內純利按年跌8.2%至1.12億元人民幣。

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根據初步招股文件顯示，寶龍集團已向寶龍房託基金授出優先選擇權，截至去年底寶龍集團持有投資物業總樓面面積約564萬平方米，持有48個商業廣場及13個購物中心，相信未來在寶龍集團支持下，潛在收購可帶來增長。

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記者：張以正