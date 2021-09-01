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【新股IPO】陸道培醫療集團擬來港上市　集資最少39億

股樓投資 20:27 2021/09/01

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消息指，新加坡主權基金淡馬錫有份投資的陸道培醫療集團有意來港上市，集資最少5億美元（約38.93億港元）,公司現正跟金融顧問洽談上市合作事宜，最快年內遞交上市申請。陸道培醫療去年7月完成了逾5億元人民幣B輪融資，淡馬錫領投，Investcorp跟投。

延伸閱讀：除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉

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成立於2001年的陸道培醫療集團是一間專注於血液病及腫瘤治療、科研、教學為一體的民營醫療集團。陸道培醫療目前已發展到五家醫療機構，包括河北燕達陸道培醫院、北京陸道培醫院、北京陸道培血液病醫院、陸道培血液病研究院，以及待投入使用的上海道培血液病醫院。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相），【見下頁】

【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億，【見下頁】

同場加映: 【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

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記者：張以正

淡馬錫控股（TH） 集資 港股 IPO

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