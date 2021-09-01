【新股IPO】陸道培醫療集團擬來港上市　集資最少39億

消息指，新加坡主權基金淡馬錫有份投資的陸道培醫療集團有意來港上市，集資最少5億美元（約38.93億港元）,公司現正跟金融顧問洽談上市合作事宜，最快年內遞交上市申請。陸道培醫療去年7月完成了逾5億元人民幣B輪融資，淡馬錫領投，Investcorp跟投。

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成立於2001年的陸道培醫療集團是一間專注於血液病及腫瘤治療、科研、教學為一體的民營醫療集團。陸道培醫療目前已發展到五家醫療機構，包括河北燕達陸道培醫院、北京陸道培醫院、北京陸道培血液病醫院、陸道培血液病研究院，以及待投入使用的上海道培血液病醫院。

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記者：張以正