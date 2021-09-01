【理財智慧】不同的市盈率

市盈率為一簡單概念，只是將每股股價除以每股盈利，但當中亦可衍生中不同的市盈率，投資者必須留意。

最基本的市盈率為歷史市盈率，即是將每股股價除以過去的每股盈利，因為歷史盈利不會有爭議的地方（除了因會計計算方式爭議，這就是基本分析要深入了解的地方）。因此，一般來說的市盈率，是指歷史市盈率。其高低代表股票的估值，不同門派有不同的解讀。如價值投資經典《The Intelligent Investor》認為，市盈率與市帳率的乘積，不得超過22.5，但有些則認為不用理會。

另一個較常見的是預測市盈率，將每股股價除以預測盈利。預測盈利只是一個預計，任何人都可以有不同的數字，因此預測市盈率經常有爭議。如果將預測盈利太高，便會令市盈率變得太低，反之亦言。但預測市盈率有個好處，可以考慮公司前景，不單是現時的估值。兩間公司，市盈率一樣，但一間增長快速，預測盈利很高，因此預測市盈率較歷史市盈率低。另一間死氣沉沉，盈利沒有增長，預測市盈率與歷史市盈率差不多。哪間公司高增長一目了然，這是預測市盈率有用的地方。但當然，要找一些預測較準確的大行，這是另一個問題。

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