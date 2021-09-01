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【抖音母企】字節跳動擬出售旗下證券業務　縮減金融相關業務（第二版）

股市 21:49 2021/09/01

分享：

內媒報道，據報字節跳動擬出售旗下證券業務，整體估值約5至10億元。

字節跳動擬出售旗下證券業務，內地報道指，整體估值約5至10億元（人民幣，下同）。該報道稱，字節跳動內部已明確決定，未來將不會再從事證券業務。字節跳動最新回應指，公司收縮金融相關業務，確實有出售證券的計劃。

字節跳動據報已讓中國政府入股北京字節跳動1%，詳見﹕【下一頁】

關於字節跳動旗下證券業務，有關產品主要由港股、美股兩部分組成。字節跳動曾推出股市行情軟件海豚股票，該軟件上線4年，目前日活躍用戶數為13.39萬戶。

此外，字節跳動亦於2019年底在香港注冊松鼠證券，集團在今年初時，亦曾籌備成立恒星證券。

報道亦指，字節跳動在今年上半年起，已先後與中金、中信、復星集團、東方財富、牛股王等機構進行溝通，其中兩間公司提交了投資意向書。

字節回應有關報道指，公司收縮金融相關業務，並指「確實有出售證券的計劃」。

（第二版新增﹕字節跳動最新回應）

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 股票 產品 字節跳動

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