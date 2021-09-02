  • 29°C
香港時間 : 2021902日 (四) 23:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抖音母企】字節跳動擬出售旗下證券業務　傳員工被要求二選一、內部轉崗或N+2離職賠償（第三版）

股市 22:45 2021/09/02

分享：

內媒報道，據報字節跳動擬出售旗下證券業務，整體估值約5至10億元。

字節跳動擬出售旗下證券業務，內地報道指，整體估值約5至10億元（人民幣，下同）。該報道稱，字節跳動內部已明確決定，未來將不會再從事證券業務。字節跳動最新回應指，公司收縮金融相關業務，確實有出售證券的計劃。

內媒引述消息人士指，消息公開之後，人事部團隊找相關員工商談後續解決方案，可選擇內部轉崗或於10月8號離開，賠償方案是N+2。另有消息指，由於多數為新員工，因此N+2並未獲員工支持。

字節跳動據報已讓中國政府入股北京字節跳動1%，詳見﹕【下一頁】

關於字節跳動旗下證券業務，有關產品主要由港股、美股兩部分組成。字節跳動曾推出股市行情軟件海豚股票，該軟件上線4年，目前日活躍用戶數為13.39萬戶。

此外，字節跳動亦於2019年底在香港注冊松鼠證券，集團在今年初時，亦曾籌備成立恒星證券。

報道亦指，字節跳動在今年上半年起，已先後與中金、中信、復星集團、東方財富、牛股王等機構進行溝通，其中兩間公司提交了投資意向書。

字節回應有關報道指，公司收縮金融相關業務，並指「確實有出售證券的計劃」。

（第二版新增﹕字節跳動最新回應、第三版加入消息透露員工解決方案）

更多【新經濟股】文章

相關文章﹕

【字節跳動】TikTok推出更多保護未成年人的措施 　限制通知、傳送直接信息等功能

【抖音母企】字節跳動傳最快下季在港上市　公司：消息不實

傳字節跳動布局信用服務業務　集團：消息不實

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 美股 股票 產品 字節跳動

上一篇文章

【航運股】中遠海控建造10艘新船舶　總代價123億港元

下一篇文章

【美國經濟數據】美7月貿易逆差701億美元　工廠訂單按月升0.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　盤中回順　夜期跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　盤中回順　夜期跌55點（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）