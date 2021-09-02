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【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券

商業 10:00 2021/09/02

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美國運通會員由9月1日起至10月10日期間，憑合資格美國運通卡消費滿指定金額，均可享獲高達 $2,600 的購物禮券及指定商戶購物券。

隨著電子消費券到手，本港消費氣氛上升。為進一步刺激消費，美國運通會員由9月1日起至10月10日期間，憑合資格美國運通卡消費滿指定金額，均可享獲高達 $2,600 的購物禮券及指定商戶購物券。

【香港零售】港7月零售銷貨價值按年升2.9%　遠低於市場預期按年增10%

美國運通卡會員在推廣期內於又一城指定實體餐廳及店舖消費，每$1合資格消費可賺取額外5美國運通積分獎賞；而憑美國運通Explorer信用卡於推廣期內更可享合共高達8倍美國運通積分，相等於$1.88 = 1飛行里數，或2.67% 現金回贈。另外，於推廣期內憑合資格美國運通卡於又一城單一簽賬滿$1,000或以上，即可換領又一城購物禮券或又一城指定商戶購物券。
 
又一城My FESTIVAL會員額外禮遇
 
美國運通卡會員如同時為又一城My FESTIVAL會員，憑卡消費可獲得更多獎賞。會員於推廣期內，憑卡單日消費累積滿$4,000或以上，更可額外換領$500又一城指定商戶購物券四套，合共總值$2,000。每位美國運通卡會員或My FESTIVAL會員每日只可換領以上優惠一次。數量有限，換完即止。

【疫下商機】零食店增購來自日韓的零食貨　海外零食銷售額按年增15%

責任編輯：蘇穎琪

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