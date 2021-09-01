【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙單位抽獎　第二輪抽獎周四起接受登記

▲ 信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 早前宣佈，擬共同捐出觀塘凱滙單位作為抽獎活動獎品。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 早前宣佈，擬共同捐出觀塘凱滙單位作為抽獎活動獎品，第一輪抽獎已於周三（1日）下午5時30分截止登記。活動主辦單位宣佈，第一輪抽獎活動登記人數逾250萬人。

信和華置推1080萬凱滙單位作疫苗抽獎，包買樓稅、辣招稅，詳見﹕【下一頁】

主辦單位將於9月8日抽出及公佈21名得獎者，其中一位為凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免持數簽賬額的得獎者。

第二輪抽獎明天起接受登記

盡管第一輪報名已經截止，不過從周四（2日）起，第二輪抽獎活動將接受網上登記，報名期間為9月2日上午9時正至9月30日下午5時30分，抽獎將於10月7日中午12時舉行。

第二輪抽獎登記網站﹕連結

第二輪凱滙抽獎單位與首輪抽獎單位有何分別？【下一頁】

第二輪抽獎活動中，主辦單位將加送20份獎學金予20位已接種疫苗且年滿12歲但未滿18歲的香港居民，每份價值20萬元預付卡簽賬額或信用卡免持數簽賬額。不過，除非得獎者於領獎時已年滿18歲，否則該預付卡或信用卡將發給得獎者的指定家長或監護人。

較早前已以永久居民身份登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎，毋須額外登記。

另外，若在9月30日或之前，全港有500萬人口已於香港接種至少一劑新冠疫苗，主辦單位將於第二輪抽獎中，加送另一個凱滙單位。

▲ 第一輪抽獎活動已截止登記。

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編輯﹕賴奕羚