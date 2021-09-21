▲ 【打疫苗抽凱滙】信和華置延長第二輪疫苗抽獎登記至11月30日 限期前500萬人打針再送凱滙單位（附網址連結）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 早前已完成首輪疫苗抽獎，包括送出一個價值逾1000萬元的凱滙單位。信和、華置早前宣布推出第二輪疫苗抽獎，原訂於9月30日截止，屆時若有500萬人已接種至少一針新冠疫苗，再送出額外一個凱滙單位作第二輪抽獎大獎。信和、華置最新宣布，延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗，送出凱滙單位的前提也由9月底有500萬人接種疫苗，延至11月底500萬人打針。

信和華置疫苗第一輪抽獎活動登記人數逾250萬人。據港府數據，至9月20日有441萬人已接種至少一針疫苗，與500萬人接種疫苗目標尚有差距。

信和、華置表示，第二輪送出的凱滙一房住宅單位，樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。

另外，黃廷方慈善基金同時宣布將捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予70歲及以上並已接種疫苗的香港居民。

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第二輪凱滙抽獎單位與首輪抽獎單位有何分別？【下一頁】

圖看次輪單位資料、抽獎常見問題

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學生疫苗抽獎 登記截止日維持9月30日截止

凱滙單位終極大獎和新增長者抽獎外，信和華置也在次輪抽獎設有「獎學金」抽獎，而該類別的抽獎會維持在9月30日截止。

信和華置擬送出20份獎學金予20位已接種疫苗且年滿12歲但未滿18歲的香港居民，每份價值20萬元預付卡簽賬額或信用卡免持數簽賬額。不過，除非得獎者於領獎時已年滿18歲，否則該預付卡或信用卡將發給得獎者的指定家長或監護人。

較早前已以永久居民身份登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎，毋須額外登記。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，提高疫苗接種率可減低病毒對社區的影響，是讓社會回復常態的最有效方法，而8月的疫苗接種數字令人鼓舞，希望延長第二輪抽獎終極大獎的登記時間， 讓尚未接種疫苗的人士，尤其是長者，有更多時間諮詢醫生的專業意見。

第二輪抽獎登記網站﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

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