  • 29°C
香港時間 : 2021901日 (三) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果Apple】由於設計複雜　傳Apple Watch 7 生產延遲

環球政經 19:54 2021/09/01

分享：

據《日經》引述消息人士報道，蘋果公司（AAPL）最新款智能手錶Apple Watch 7的生產因其複雜的設計而被推遲。

報告稱，製造Apple Watch 7的工廠在上周開始小規模生產，但在品質方面遇到了困難。消息人士表示，由於這與前幾代手錶的設計有很大不同，歸因於設計的複雜性，工廠在組裝電子模塊、組件和螢幕時發現了問題。

【蘋果Apple】傳iPhone13增設衛星通訊技術　彭博：不太可能在明年前準備好　【下一頁

消息人士提到，由於疫情的影響，蘋果及其供應商很難往返驗證Apple Watch 7新規格，因此在測試生產開始之前很難發現設計上的問題。目前蘋果及其供應商試圖在進入批量生產之前解決問題，以及進行驗證設計，Apple Watch 7現已暫時停止生產。

蘋果計劃在未來幾周推出Apple Watch 7以及iPhone13，消息人士認為這可能會影響蘋果在推出後的出貨計劃。

蘋果拒絕回應有關報道。

同場加映: 【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

經濟 Apple 智能手錶 Apple Watch

下一篇文章

【強積金投資】最多一年勁升26.97% 一圖睇清今年表現最標青的混合資產成份基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績
【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績