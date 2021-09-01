【蘋果Apple】由於設計複雜　傳Apple Watch 7 生產延遲

據《日經》引述消息人士報道，蘋果公司（AAPL）最新款智能手錶Apple Watch 7的生產因其複雜的設計而被推遲。

報告稱，製造Apple Watch 7的工廠在上周開始小規模生產，但在品質方面遇到了困難。消息人士表示，由於這與前幾代手錶的設計有很大不同，歸因於設計的複雜性，工廠在組裝電子模塊、組件和螢幕時發現了問題。

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消息人士提到，由於疫情的影響，蘋果及其供應商很難往返驗證Apple Watch 7新規格，因此在測試生產開始之前很難發現設計上的問題。目前蘋果及其供應商試圖在進入批量生產之前解決問題，以及進行驗證設計，Apple Watch 7現已暫時停止生產。

蘋果計劃在未來幾周推出Apple Watch 7以及iPhone13，消息人士認為這可能會影響蘋果在推出後的出貨計劃。

蘋果拒絕回應有關報道。

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責任編輯：黃苑筠