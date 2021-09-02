【樓市熱話】想買5至6百萬單位 手上有多少錢才夠？ 網民：睇你固定收入有幾多

本港住宅樓價未受疫情影響，上月更升至歷史高位，累升至8.44%，但仍不阻業主想置樓的想法，近日有網民於網上討論區發文，指自己想買5至6百萬的單位，手上應有多少錢才可以置樓。

樓主坦言：「想預一點錢在手，有了預算才買樓，怕到時候供樓壓力很大，如果要供30年的話。」

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為樓主應看看固定收入有多少，是不是鐵飯碗，或者是大公司出糧和還款能力，「如果不是鐵飯碗，就準備五成。如果是鐵飯碗，就1成可以入市，當你薪金過了壓測計。」、「如果月入5萬，收入穩定，有1百萬在手， 借9成可以了」、「看你月入多少，你可以借最多月入100至110倍，再多未必批足。」更有人分享類似經歷，「我戶口約100 萬，買左5xx萬樓，借足9成。其實銀行會做壓力測試，所以不會不批按揭，在於批得足不足。」、「上年9月置樓，630萬做了8成按揭，當時戶口有200萬，裝修後剩下30萬戶口，僅供參考。」

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責任編輯：陳頌潔