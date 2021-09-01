  • 29°C
香港時間 : 2021901日 (三) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【水上樂園】The Club夥花旗推積分兌換計劃及獎賞優惠　可用Club積分兌換海洋公園水上樂園門票

Hot Talk 19:19 2021/09/01

分享：

The Club 與花旗銀行攜手推出積分兌換計劃及獎賞優惠

香港電訊 （06823） 旗下會員獎賞計劃The Club與花旗銀行宣佈，透過開放應用程式介面（Application Programming Interface，API）技術推出積分兌換計劃及獎賞優惠。花旗指定信用卡客戶可於The Club平台直接以Citi積分兌換成Club 積分，推廣期內，The Club會員可透過兌換Citi積分賺取額外合共高達2萬Club積分。

據了解，The Club會員可利用Club積分兌換海洋公園水上樂園門票、Staycation優惠等。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康指，希望透過與香港電訊合作，利用API技術將積分兌換計劃推展至其數碼平台The Club，擴闊雙方客戶的消費網絡。香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁表示，將持續在各個不同行業尋找全新合作夥伴及機會，務求為The Club會員搜羅更多精彩體驗及獎賞。

相關文章：【虛擬銀行】Mox開業一年吸16萬客、存款56億元　開業周年賞額外0.5厘存款息

相關文章：【業績│電訊股】香港電訊半年純利持平 派息0.307元、周息率6.7厘 5G用戶達52.8萬

 

Staycation 花旗銀行 門票 海洋公園 信用卡

上一篇文章

【保險】中銀人壽：上半年新造保費按年升16%　料下半年增長動力持續

下一篇文章

買美股點揀　3隻美股值得留意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水走資1億　騰訊東岳吸逾11億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資1億　騰訊東岳吸逾11億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標