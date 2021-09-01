【水上樂園】The Club夥花旗推積分兌換計劃及獎賞優惠　可用Club積分兌換海洋公園水上樂園門票

▲ The Club 與花旗銀行攜手推出積分兌換計劃及獎賞優惠

香港電訊 （06823） 旗下會員獎賞計劃The Club與花旗銀行宣佈，透過開放應用程式介面（Application Programming Interface，API）技術推出積分兌換計劃及獎賞優惠。花旗指定信用卡客戶可於The Club平台直接以Citi積分兌換成Club 積分，推廣期內，The Club會員可透過兌換Citi積分賺取額外合共高達2萬Club積分。

據了解，The Club會員可利用Club積分兌換海洋公園水上樂園門票、Staycation優惠等。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康指，希望透過與香港電訊合作，利用API技術將積分兌換計劃推展至其數碼平台The Club，擴闊雙方客戶的消費網絡。香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁表示，將持續在各個不同行業尋找全新合作夥伴及機會，務求為The Club會員搜羅更多精彩體驗及獎賞。

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