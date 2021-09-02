阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助

大批阿富汗民眾隨西方國家部隊撤出，一同離開阿富汗。英國亦接收逾萬阿富汗難民，但多數只以臨時居留條件入境。內政部日前宣布，曾為英國政府及軍隊工作的阿富汗人將享有英國永久居留權。同時，英國亦推行多個計劃，預計斥資約2億英鎊，協調阿富汗人在當地重建生活。

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英國自8月13日至今，已協助逾1.5萬人從阿富汗撤離，當中有超過8,000名屬曾為英國政府工作的阿富汗人及其家屬，後者將合資格申請英國的「阿富汗安置及援助政策」（Afghan Relocations and Assistance Policy）。

內政部隨後宣布，推出「Operation Warm Welcome」計劃，讓符合「阿富汗安置及援助政策」申請資格的阿富汗難民，由5年臨時居留，改為取得永久居留權。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，決心讓曾協助英國部隊的阿富汗人得到所需支持，協助他們在英國建立新生活。現時已有多達100個市議會願意協助安置阿富汗難民，目前已確認有逾2,000個住所可供居住。

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負責安置阿富汗難民的內政部次官阿特金斯 （Victoria Atkins） 表示，「Operation Warm Welcome」正是回饋過去20年曾幫助英國軍隊的阿富汗人，而永久居留權﹑醫療保障及教育正是他們在英國重啟新生活的基礎。

此外，英國早前亦宣布，5年內接收約2萬名阿富汗難民。當局的阿富汗公民重新安置計劃（Afghan Citizens' Resettlement Scheme）旨在於首年容許5,000名阿富汗人在英國定居，其後再獲得永久居留權。政府至今已為計劃投放約2億英鎊（約21.4億港元）。

英國支援阿富汗難民的措施包括：

1,200萬英鎊（約1.28億港元）用於為幼童提供交通、專業教師及英語語言支持，讓他們更快適應上學。

300萬英鎊（約3,213萬港元）為家庭繳付醫療保險，以及申請公營醫療服務。

500萬英鎊（約5,355萬港元）用以提供資金讓市議會尋找住所安置阿富汗人。

為阿富汗人提供多達300個學位及研究生獎學金及提供免費英語學習課程。

安排聯絡官協助難民家庭解決問題

設立專門網站提供線上支援，包括工作、住宿，衣物及食物捐贈等。

責任編輯：郭麗明