阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助

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大批阿富汗民眾隨西方國家部隊撤出，一同離開阿富汗。英國亦接收逾萬阿富汗難民，但多數只以臨時居留條件入境。內政部日前宣布，曾為英國政府及軍隊工作的阿富汗人將享有英國永久居留權。同時，英國亦推行多個計劃，預計斥資約2億英鎊，協調阿富汗人在當地重建生活。
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英國自8月13日至今，已協助逾1.5萬人從阿富汗撤離，當中有超過8,000名屬曾為英國政府工作的阿富汗人及其家屬，後者將合資格申請英國的「阿富汗安置及援助政策」（Afghan Relocations and Assistance Policy）。
內政部隨後宣布，推出「Operation Warm Welcome」計劃，讓符合「阿富汗安置及援助政策」申請資格的阿富汗難民，由5年臨時居留，改為取得永久居留權。
英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，決心讓曾協助英國部隊的阿富汗人得到所需支持，協助他們在英國建立新生活。現時已有多達100個市議會願意協助安置阿富汗難民，目前已確認有逾2,000個住所可供居住。
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負責安置阿富汗難民的內政部次官阿特金斯 （Victoria Atkins） 表示，「Operation Warm Welcome」正是回饋過去20年曾幫助英國軍隊的阿富汗人，而永久居留權﹑醫療保障及教育正是他們在英國重啟新生活的基礎。
此外，英國早前亦宣布，5年內接收約2萬名阿富汗難民。當局的阿富汗公民重新安置計劃（Afghan Citizens' Resettlement Scheme）旨在於首年容許5,000名阿富汗人在英國定居，其後再獲得永久居留權。政府至今已為計劃投放約2億英鎊（約21.4億港元）。
英國支援阿富汗難民的措施包括：
責任編輯：郭麗明