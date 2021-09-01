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買美股點揀　3隻美股值得留意

股市 19:13 2021/09/01

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美股屢創新高，散戶投資者欲進場，買美股有何選擇？獨立股評人梁耀康（Dave）推介3隻值得投資的美股給投資者參考，立即點擊收看／收聽。

***

重溫《ET開市直擊》足本版：

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33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）
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51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？
54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？
58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？
01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？
01：09：30 -財經日誌提提你

 

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