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【小鵬汽車】小鵬汽車8月交付量達7214輛　按年增172%

新經濟追蹤 19:08 2021/09/01

分享：

小鵬汽車8月交付量達7214輛　按年增172%

小鵬汽車 （09868） 公布最新智能車交付數據，8月份交付7214輛智能車，按年增長172%。今年累計已經交付45992輛智能車，按年增長334%。

當中，8月份交付6165輛P7智能轎跑，按年增長209%，創P7發佈以來最高月度交付紀錄；緊湊型智能SUV G3交付1049輛。

公司表示，今年八月G3 SUV的生產切換到肇慶智能製造基地G3中期改款版G3i的生產綫，因此G3在8月的部分交付計劃受到影響。公司計劃將於9月開始交付G3i。

相關文章：【業績｜電動車】小鵬汽車次季蝕近12億人幣　造車毛利率按季升0.9百分點

【電動車】小鵬汽車擴建肇慶車廠　年產能再增10萬輛

記者：梁安琪

***

小鵬汽車前景點睇？重溫《ET開市直擊》（Time code： 42'56"）

Time code

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00：45 - 外圍市況速報　蘋果創新高後回吐
02：20 - 美國消費者信心指數遜預期　對美股影響
05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：13 - 港股市況分析　9月恒指走勢預測
10：16 - 網易  （09999）  業績解讀　股價前景分析
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20：16 - 港股開市前市況速報
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42：56 - 股票分析：小鵬汽車  （09868）  股價前景如何？
44：05 - 股票分析：瑞聲科技  （02018）  股價前景如何？舜宇  （02382）  更值得投資？
48：39 - 股票分析：維他奶國際  （00345）  有貨沒止蝕怎辦？
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58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？
01：05：48 -股票分析：快手  （01024）  股價前景如何？
01：09：30 -財經日誌提提你

港股 電動車 小鵬汽車－W（09868） 汽車

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