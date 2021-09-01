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【強積金投資】最多一年勁升26.97% 一圖睇清今年表現最標青的混合資產成份基金

理財智慧 19:48 2021/09/01

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混合基金即買入股票及債券，由於前者風險較高、後者風險較低，因此有助達到分散投資風險的好處。但混合基金的風險也取決於股票的比例，如果股票比例較高，相對風險也較高，與股票基金類似，混合基金也會投資不同市場的股票和債券市場，但相比股票基金的直接 (大多以地域性為分類，例如恒生強積金智選計劃的自選美國股票基金， 即投資在美國股票市場的基金) ，但混合資產基金會以「增長基金」、「均衡基金」命名，因此「打工仔」需要了解基金股債比例、風險及表現。

【強積金投資】最多一年勁升44.16% 一圖睇清今年最合適的股票成份基金【下一頁

【iM Cafe】反彈浪目標26800 金九銀十捕捉潛力股

有別於股票基金，混合資產基金以股票佔比為分類，分為81%至100%股票、61%至80%股票、41%至60%股票和21%至40%股票，波幅較股票基金為低，但相對可能回報也較低，算是中高風險的強積金產品。根據強積金基金平台資料顯示，股票基金五年期年率化回報範圍為1.76-21.12 ，而混合基金為3.58-16.57，可見混合基金相對有較低的預期回報和波幅。對於「打工仔」而言，混合資產正如「自助餐」，適合不同類型的投資者。除了因為股票價格升降的影響，也要面對債券帶來的風險，例如利率升降對於價格的影響、信貸升降的影響等。通常較年輕的投資者由於投資時期長，會考慮較高股票比例的基金，去到年齡大一點的時候就會轉向債券成份較高的基金。

混合基金(81%-100%股票) 一年期回報TOP3:

    點擊圖片放大

混合基金(61%-80%股票) 一年期回報TOP3:

    點擊圖片放大

混合基金(21%-40%股票) 一年期回報TOP3:

    點擊圖片放大

 

預設投資策略是每一個強積計劃中的其中一個選項，專為一些不想打理的投資方案的員工而設組成，會自動隨成員的年齡而降低風險，成員在18-49歲會自動投資在核心累積基金(混合資產基金: 六成為股票、四成為債券)，在50-64時，會逐年減持核心累積基金及增持65歲後基金( 混合資產基金: 八成為債券、兩成為股票)，直到65歲全數投資在65歲後基金。

核心預設基金一年期回報TOP3:

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撰文 : 陳佳恩

 

強積金 基金 債券 股票

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