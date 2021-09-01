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【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心

商業 19:15 2021/09/01

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畢馬威最新調查發現，大型企業的管理層對於環球經濟的信心，普遍已回復至疫前水平。（法新社圖片）

雖然新冠肺炎及Delta變種病毒疫情仍然反覆，但畢馬威最新調查發現，大型企業的管理層對於環球經濟的信心，普遍已回復至疫前水平。

【職場文化】外企要員工重返辦公室　要員工不反感　什麽方法最成功？

畢馬威於6月底至8月初期間，在美國、中國、法國及德國等地，針對年收入超過5億美元的企業，訪問合共1,325名行政總裁對環球經濟的展望。調查結果顯示，有60%管理層對於未來3年的環球經濟充滿信心；比例高於今年初調查的42%。有10分之9的受訪者更表示，在3年內將會尋找合適的併購機會。

畢馬威全球董事長兼行政總裁Bill Thomas 分析，雖然疫情仍帶來不穩定性，但企業的行政總裁對環球經濟強勢復甦，感到越來越有信心。

對經濟前景有信心，亦改變環球企業規畫辦公空間的策略。去年8月份期間，有超過3分之2的受訪者表示，疫情大流行導致企業減少辦公空間。然而在今年的調查，僅得21%的受訪者表示計畫減少辦公室的規模。

另一方面，調查亦發現，受訪的行政總裁認為達到經濟增長所面對的3個威脅分別是：（1）網絡罪案、（2）氣候變化，及（3）供應鏈風險。有超過一半的受訪者透露，疫情令其企業的供應鏈受壓。同時，亦有80%管理層表示，就達到企業增長目標而言，強烈關注正在倡議的「全球最低稅制」。

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責任編輯：葉泳珊

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